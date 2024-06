Milans "neuer" Ibrahimovic: Was für Fonseca sprach - und Zirkzee spricht

Im Rahmen der Verkündung des neuen Milan-Trainers hat Zlatan Ibrahimovic am Donnerstag erstmals in seiner neuen Rolle bei den Rossoneri gesprochen. Die Fragen der Journalisten beantwortete der Schwede gewohnt direkt.

Prägt er nun eine Milan-Ära in anderer Funktion? Zlatan Ibrahimovic. imago images

Zlatan Ibrahimovic ist ein Mann großer Worte. Das war er als Spieler - und das ist er wenig überraschend in seiner neuen Funktion als Senior Advisor. Am Donnerstagmittag sprach der 42-Jährige erstmals mit der italienischen Presse und beantwortete an ihn gerichtete Fragen gewohnt unmissverständlich.

Ibrahimovic ist bei Milan neuerdings als leitender Berater tätig, arbeitet eng mit US-Investor Gerry Cardinale zusammen. Über den neuen Eigentümer sagt der einstige Weltklasse-Stürmer: "Er ist ein Gewinner, er ist ehrgeizig wie ich. Er will ein Projekt schaffen, das jetzt und auf lange Sicht funktionieren kann. Ich habe ihm gesagt: 'Ich bin der richtige Mann für dich.'"

Klare Idee hinter Fonsecas Verpflichtung

Anders als zuweilen als Spieler will Ibrahimovic von einer "One-Man-Show" nichts wissen. Es gehe "nur gemeinsam" mit allen sportlichen Verantwortlichen. Eine erste Entscheidung, auf die das zutrifft, ist die Installation von Trainer Paulo Fonseca als Nachfolger von Stefano Pioli.

"Es war eine wohlüberlegte und durchdachte Entscheidung", sagt Ibrahimovic voller Überzeugung: "Wir wollen, dass Milan dominanten Fußball spielt. Wir haben studiert, wie er trainiert, wie er die Spiele vorbereitet. Nach fünf Jahren brauchten wir etwas Neues. Fonseca ist der richtige Mann, wir glauben an ihn."

Schon in den vergangenen Tagen habe es einen "täglichen" Austausch zwischen "Ibra" und Fonseca gegeben. "Wir tauschen uns über die Strategie aus, auch über die U 23, die mit der ersten Mannschaft verbunden sein muss. Er hat seine Wünsche, er will die Mannschaft verbessern."

Eine neue Nummer 9 steht ganz oben auf der Wunschliste

Ibrahimovic will dem neuen Milan-Coach "die besten Bedingungen" bieten. Angefangen beim Kader: "Der nächste Schritt ist es, die Mannschaft zu verstärken, um wettbewerbsfähiger zu werden. Wir wollen Trophäen gewinnen, in Italien und in Europa. Milan gewinnt nicht, Milan schreibt Geschichte. Wir sind mit der letzten Saison nicht zufrieden, da sind wir uns mit den Fans einig. Wir wollen mehr. Wir dürfen uns keine Grenzen setzen."

19 Punkte Rückstand auf Stadtrivale und Meister Inter, die dennoch leicht zur Vizemeisterschaft reichten, waren nicht nur Ibrahimovic zu viel. Eines der wichtigsten Transfer-Ziele: "Nach dem Abgang von Giroud brauchen wir eine neue Nummer 9. Es gibt zwar Jovic, aber wir suchen einen neuen Stürmer."

Dass die Rossoneri mit Joshua Zirkzee einen vielversprechenden Kandidaten auf dem Zettel haben, wollte Ibrahimovic erst gar nicht verneinen. "Zirkzee ist ein starker Spieler, er hat eine tolle Saison hinter sich. Er kommt aus der niederländischen Schule." Ob er als Stürmertyp der legitime Nachfolger Ibrahimovics ist? "Ich will keine Vergleiche anstellen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Realität und dem, was gesagt und geschrieben wird", stellte der neue Senior Advisor klar.

"Maignan, Theo und Rafael Leao bleiben"

Leistungsträger will Milan indes keinesfalls abgeben. Bei drei absoluten Säulen des Teams machte Ibrahimovic gleich mal eine Ansage: "Maignan, Theo und Rafael Leao bleiben. Sie haben Vertrag bei uns und sind glücklich. Wir müssen niemanden verkaufen. Wir haben stattdessen die Möglichkeit, starke Spieler zu holen."

Höchste Priorität genießt die Suche nach einem Vollstrecker, das wiederholte Ibrahimovic mehrmals. Und machte auch deutlich: "Für uns ist das Profil des Spielers wichtig. Ein Spieler kann der stärkste der Welt sein, aber wenn er nicht unser Profil hat, ist er nicht gut für uns."