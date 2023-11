Milan wie 2009 im Bernabeu - Pioli nimmt jetzt den BVB ins Visier

Die AC Mailand ist wieder mittendrin im Kampf um einen Platz im Champions-League-Achtelfinale. Das 2:1 gegen Paris Saint-Germain polierte das angekratzte Selbstvertrauen auf - und erinnerte an den Oktober 2009.

So hart die italienische Presse in den vergangenen Tagen und Wochen mit den Rossoneri ins Gericht gegangen war, so euphorisch zeigte sie sich am Tag nach dem 2:1-Heimerfolg über Paris Saint-Germain, durch das nun doch bereits fünf Punkte auf der Habenseite stehen. Der "Corriere dello Sport" hatte "das schönste Milan" gesehen, die "Gazzetta dello Sport" schrieb auf seiner Titelseite: "Milan, du bist der König."

Davon ist die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli noch ein gutes Stück entfernt, doch zumindest hat sie ihre Ausgangsposition in der "Hammergruppe" F stark verbessert. Und dabei erinnerte der Vorjahreshalbfinalist sogar an einen denkwürdigen Auswärtssieg im Bernabeu: Letztmals hatte Milan nämlich im Oktober 2009 nach einem Rückstand noch ein Champions-League-Spiel gewonnen - damals mit 3:2 bei Real Madrid. Andrea Pirlo und Doppeltorschütze Pato drehten den Spieß vor mehr als 14 Jahren um.

Diesmal hießen die Helden Rafael Leao und Olivier Giroud. Nachdem ausgerechnet der ehemalige Inter-Profi Milan Skriniar die Franzosen in Führung gebracht hatte, glich Rafael Leao nur drei Minuten später per Fallrückzieher aus. Nach dem Seitenwechsel köpfte Weltmeister Giroud das Siegtor. Einen "klassischen Giroud" sollte es Yunus Musah später nennen.

Ein wichtiger Treffer war es in jedem Fall, ein besonderer obendrein: Mit dem 2:1 ist Giroud nun nicht nur der älteste französische CL-Torschütze (37 Jahre und 38 Tage) vor Laurent Blanc, sondern auch in der Top 10 der ältesten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Pioli zufrieden: "Das ist es, was wir wollten"

Eine Erlösung war der Sieg mit zwei Toren auch deshalb, weil Milan saisonübergreifend in den vergangenen fünf Partien der Königsklasse torlos geblieben war. "Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass wir keine Tore schießen, denn wir hatten schon in den vorherigen Spielen Chancen", gab Giroud hinterher zu Protokoll: "Wir mussten einfach präziser sein, und das haben wir heute geschafft."

Der unerwartete Sieg gegen PSG löste bei Giroud regelrecht Euphorie aus. "Wenn wir so spielen, erinnert mich das an die letzte Saison", sagte der Routinier: "Wir müssen so weitermachen."

Auch um das Ticket fürs Champions-League-Achtelfinale noch zu lösen. Durchaus entscheidend dabei dürfte das kommende Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 28. November (21 Uhr, LIVE! bei kicker) werden. Die Westfalen haben aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto und treffen zum Abschluss der Gruppenphase zu Hause auf PSG.

"Die Spieler haben mit dem Herzen gespielt, mit Energie, das ist es, was wir wollten. Wir haben es geschafft, als Team gegen eine großartige Mannschaft zu gewinnen", lobte Pioli, der anschließend bereits den BVB ins Visier nahm: "Jetzt müssen wir gegen Dortmund eine gute Leistung zeigen und sie überholen."