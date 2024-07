Milan versetzt Origi und Ballo-Touré in die Reserve - Thema Zirkzee abgehakt

Die AC Mailand bastelt an einer Mannschaft, die künftig wieder ernsthaft um Titel mitspielen kann. Kein Platz mehr ist dabei für Divock Origi und Fodé Ballo-Touré, die in die Reserve versetzt wurden. Das Thema Joshua Zirkzee legten die Rossoneri auch endgültig zu den Akten.

Am Montag wurde Paulo Fonseca als neuer Milan-Coach offiziell vorgestellt. Die deutlichsten Aussagen traf aber mal wieder Zlatan Ibrahimovic, der in seiner neuen Rolle als Senior Advisor Mitte Juni erstmals gesprochen hatte und auch diesmal anwesend war.

Angesprochen auf Kader-Veränderungen stellte die einstige schwedische Spielerikone klar: "Divock Origi und Fodé Ballo-Touré sind nicht Teil unserer Pläne. Sie werden ab sofort mit unserer zweiten Mannschaft trainieren." Viel deutlicher kann ein Verein seinen Profis eigentlich nicht einen Wechsel nahelegen.

Genau darauf wird Milan im Fall von Origi hoffen, der noch bis 2026 an die Rossoneri gebunden ist. Mit einem Jahresgehalt von rund vier Millionen Euro soll der belgische Mittelstürmer zu den Topverdienern in Mailand gehören. Mit Leistung zahlte der 29-Jährige das zu selten zurück: 2022 war Origi, der mit dem FC Liverpool die Champions League gewann, ablösefrei von den Reds nach Italien gekommen - zwei Tore und eine Vorlage in nur 36 Pflichtspielen sprechen Bände.

In der vergangenen Saison war Origi zurück in die Premier League, an Nottingham Forest, ausgeliehen worden, allerdings konnte er sich mit nur einem Tor und einem Assist in 22 Partien nicht nachhaltig empfehlen. Ballo-Touré wurde zu Nottinghams Ligakonkurrenten Fulham verliehen, für die Cottagers machte der Linksverteidiger gerade mal acht Spiele - bei allen seinen sechs PL-Einsätzen wurde er spät eingewechselt.

Bislang steht nur Jimenez als Neuzugang fest

Milans Umbau befindet sich derweil erst am Anfang: Mit Rechtsverteidiger Alex Jimenez, aus der U 19 von Real Madrid für fünf Millionen Euro gekommen, steht erst ein Sommerneuzugang fest. Auf der anderen Seite planen die Rossoneri keine Veränderung, Kapitän Theo soll mit allen Mitteln gehalten werden.

"Wir wissen, dass er hier glücklich ist. Seine Familie ist glücklich", stellte Ibrahimovic klar: "Mit einem neuen Trainer und einer neuen Identität wird er mehr Freiraum haben, um so zu spielen, wie er will. Das wird auch für ihn aufgebaut." Aussagen, die auch einiges über das Verhältnis Theos mit Ex-Trainer Stefano Pioli vermuten lassen.

Zur grundsätzlichen Philosophie sagte "Ibra": "Um Spieler zu holen, muss man Platz haben. Wir wollen nicht 30 Spieler, wir wollen 23. Es werden mehr Spieler kommen, aber wie ich schon sagte, wir brauchen Platz. Wir müssen uns auf diejenigen konzentrieren, die kommen, und auf diejenigen, die gehen. Es geht nicht nur um Neuverpflichtungen. Das ist kein American Football mit 40 bis 50 Spielern."

"Zirkzee ist Vergangenheit"

Definitiv kein Zugang wird Joshua Zirkzee, über den sich Ibrahimovic bei der Suche nach einer neuen Nummer 9 im Juni noch sehr wohlwollend geäußert hatte. Der niederländische EM-Fahrer steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United.

"Ich bin nicht enttäuscht von seinem Berater", stellte Ibrahimovic klar: "Wir haben unseren Plan für den neuen Stürmer und hoffen, dass wir ihn so schnell wie möglich realisieren können. Zirkzee ist Vergangenheit."