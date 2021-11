Milan verlängert mit Trainer Pioli

Weil es bei Milan gerade richtig gut läuft, wollen die Rossoneri an der Seitenlinie für Konstanz sorgen. Trainer Stefano Pioli erneuerte seinen Vertrag.

Selbst die K.-o.-Runde der Champions League, in der der siebenmalige Sieger einst Stammgast war, ist nach dem späten Sieg bei Atletico wieder möglich: Unter Stefano Pioli spielt die AC Mailand eine weitere starke Saison.

In der Liga ist der amtierende Vizemeister sogar punktgleich mit Tabellenführer Napoli, aus 13 Spielen wurden stolze 32 Punkte eingefahren. Weil die Verantwortlichen in Mailand diese Ausbeute auch mit ihrem Trainer in Verbindung bringen, ließen sie Stefano Pioli einen neuen Vertrag unterschreiben - und der willigte am Freitag ein.

Das Arbeitspapier des 56-Jährigen wurde bis 2023 verlängert, es gibt zudem eine Option bis 2024.