Milan schlägt Philipsen im Sprint und übernimmt Führung

Die 4. Etappe von Tirreno-Adriatico brachte einen Führungswechsel, Tagessieger Jonathan Milan übernahm das Blaue Trikot. Phil Bauhaus hatte mit der Entscheidung nichts zu tun, bester deutscher Fahrer war Marius Mayrhofer.

207 Kilometer lagen auf der 4. Etappe vor den Fahrern, von Arrone aus ging es Richtung Adria nach Giulianova. Dabei wurde auch der Forca di Presta überquert, mit 1.536 Metern der höchste Punkt in diesem Jahr. Die Bergwertung wurde aber einige Kilometer zuvor am Valico di Castelluccio (1521 Meter) abgenommen.

Denn Anstieg erreichten sechs Ausreißer vor dem Hauptfeld. Ein deutscher Fahrer war in der Führungsgruppe nicht vertreten, der in der Gesamtwertung am besten platzierte war der Italiener Mirco Maestri vom Team Polti-Kometa. Das Sextett machte sich bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt auf die lange Abfahrt Richtung Adria und hatte in der Ebene gut über fünf Minuten Vorsprung.

Rund 80 Kilometer vor dem Ziel drückten dann aber die Sprinterteams auf das Tempo, das Hauptfeld konnte so den Rückstand reduzieren. Doch die Führenden wehrten sich tapfer, insbesondere Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Der Norweger löste sich von seinen ehemaligen Mitstreitern und startete eine Attacke, die erst auf der Zielgeraden von den Sprintern gekontert werden konnte. Letztendlich kam Abrahamson als Siebter ins Ziel.

Die endschnellen Männer machten vorne aber den Sieg unter sich aus. Diesen schnappte sich der Italiener Jonathan Milan (Lidl-Trek) vor dem Belgier Japser Philipsen (Alpecin-Deceuninck) und dem Neuseeländer Corbin Strong (Israel-PremierTech). Phil Bauhaus, der am Vortag mit seinem Sprintsieg für den ersten deutschen Erfolg in 2024 gesorgt hatte, hatte dieses Mal mit der Entscheidung nichts zu tun. Als einziger deutscher Fahrer schaffte Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling) als Sechster den Sprung in die Top Ten.

Durch seinen Erfolg schlüpfte Milan auch ins Blaue Trikot des Gesamtführenden, der Spanier Juan Ayuso (UAE Emirates) ist nun mit vier Sekunden Rückstand Zweiter. Der Franzose Kevin Vauquelin (Arkea - B&B Hotels) ist mit 18 Sekunden Dritter.

Am Freitag steht eine weitere Bergetappe mit dem Anstieg nach San Giacomo an. Eine Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte aber am Samstag fallen, wenn es zur Bergankunft auf dem Monte Petrano in 1088 Metern Höhe kommt. Die Fernfahrt endet am Sonntag in San Benedetto del Tronto.

4. Etappe Arrone - Giulianova (207 km):

1. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek 4:56:44 Std.; 2. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 0 Sek.; 3. Corbin Strong (Neuseeland) - Israel-Premier Tech; 4. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Wanty; 5. Axel Zingle (Frankreich) - Cofidis; 6. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team; 7. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Mobility; 8. Ivan Garcia Cortina (Spanien) - Movistar Team; 9. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step; 10. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious ... 17. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 20. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 29. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 57. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team; 84. Jannik Steimle (Weilheim) - Q36.5 Pro Cycling Team + 41; 110. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 1:13 Min.; 129. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team + 2:22; 130. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla; 132. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 2:26; 152. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 5:55; 160. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 7:52

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe

1. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek 15:06:02 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4 Sek.; 3. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 18; 4. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 21; 5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma + 26; 6. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 28; 8. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 30; 9. Max Poole (Großbritannien) - Team DSM - firmenich; 10. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe ... 19. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 34; 23. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 37; 36. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 46; 37. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team + 47; 98. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 3:37 Min.; 131. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 9:17; 133. Jannik Steimle (Weilheim) - Q36.5 Pro Cycling Team + 9:54; 143. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 12:19; 144. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team + 12:27; 146. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 13:29; 159. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 18:16