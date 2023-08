Milan möchte Azmoun - aber nur wenn Origi geht

Verlässt Sardar Azmoun noch in diesem Sommer Bayer 04? An dem Mittelstürmer zeigt die AC Mailand Interesse. Doch der Deal wird erst heiß, wenn mit Divock Origi ein anderer Angreifer Milan verlässt.

Derzeit ist Sardar Azmoun noch im Krankenstand. Nach einer Muskelsehnenverletzung in der Wade, die sich der iranische WM-Teilnehmer im Trainingslager im österreichischen Saalfelden zugezogen hatte, arbeitet der 28-Jährige an seinem Comeback. Das Lauftraining hat er inzwischen bereits wieder aufgenommen. Gibt es keinen Rückschlag, möchte der Instinktfußballer Ende nächster Woche in Leverkusen ins Teamtraining zurückkehren.

Damit könnte Azmoun noch vor Schließung des Transferfensters am 1. September wieder einsatzbereit sein. Ein Umstand, von dem aber womöglich nicht Bayer 04, sondern ein anderer Klub sportlich profitieren könnte. Sucht Azmoun doch nach einem neuen Betätigungsfeld, seit gut eineinhalb Jahren und noch bis 2027 steht er in Leverkusen unter Vertrag steht. Bislang wurde der Stürmer auch aufgrund von vielen gesundheitlichen Rückschlägen bis heute bei der Werkself nicht glücklich.

Dieses könnte er bei der AC Mailand finden. Die Lombarden befinden sich derzeit auf Stürmersuche und haben, nachdem der FC Porto für Azmouns Landsmann Mehdi Taremi (Vertrag bis 2024) über 20 Millionen Euro Ablöse aufgerufen hat, den Leverkusener Iraner als Kandidaten ausgeguckt. Azmoun steht also auf der Liste des Champions-League-Teilnehmers. Eine Einigung mit Milan hat es aber noch nicht gegeben.

Bis dahin sind es noch einige Schritte: Denn für einen Wechsel Azmouns muss eine Voraussetzung erfüllt werden, dass ein solcher überhaupt zu einem ernsthaften Thema wird. Denn Milan möchte erst Divock Origi abgeben. Erst wenn der 2022 ablösefrei vom FC Liverpool nach Mailand gewechselte ehemalige Wolfsburger den Klub verlassen hat, wird die Akte Azmoun heiß.