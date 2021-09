Theo mit Assist und Tor: Milan zieht mit Inter gleich

Gegen den FC Venedig tat sich die AC Mailand lange schwer. In der zweiten Halbzeit wechselte Pioli dann den Sieg ein. Theo überragte mit Tor und Assist.

Milans Coach Stefano Pioli rotierte nach dem 1:1 bei Juventus Turin durch und schonte beispielsweise Theo, Kjaer und Kessié. Mit dem Ausfall von Ibrahimovic und weil auch Giroud noch nicht fit war stand die jüngste Manschaft der bisherigen Serie-A-Saison auf dem Feld (Durchschnittsalter: 24 Jahre und 166 Tage). Ex-Frankfurter Rebic stürmte wie schon gegen Juve von Beginn an.

Stürmisch war das Spiel der Rossoneri allerdings nicht - zwar war Milan spielbestimmend und Maignan hatte bis kurz vor dem Pausenpfiff kaum etwas zu tun, Rebic und Co. kamen ihrerseits ebenfalls kaum ins letzte Drittel. Der Aufsteiger aus Venedig stand eng und blieb bis auf eine kurze Drangphase der Hausherren standhaft.

Mailand nur wenige Minuten gefährlich

In dieser verpasste erst Kalulu nach einem Doppelpass mit Rebic den linken Pfosten knapp (31.), ein paar Minuten später rutschten Ballo-Touré und Florenzi an einer Hereingabe von Rafael Leao vorbei. Beide waren im Fünfer in aussichtsreicher Position. Kurz vor dem Pausenpfiff dann die einzige gefährliche Aktion der Gäste: Nach einer Ecke verlängerte Forte erst unfreiwillig die Kugel, am zweiten Pfosten verpasste Peretz knapp!

Auch in den zweiten Durchgang starteten die Hausherren verhalten - es dauert ganze 23 Minuten bis der erste Ball aufs Tor Venedigs flog. Überhaupt war es der erste Schuss aufs Tor von Mäenpää. Doch der hatte es in sich: Der zuvor eingewechselte Theo legte nach einer Maßflanke von Bennacer per Volley in die Mitte, wo Brahim Diaz ebenfalls per Direktabnahme aus kürzester Distanz ins Tor traf (68.).

Theo vergoldet Einwechslung

Treffen durfte Theo dann selbst auch noch. Der ebenfalls eingewechselte Saelemaekers dribbelte sich rechts an allen vorbei und fand mit einem wunderschönen Pass in den Lauf links den Franzosen, der im Strafraum satt einnetzte (82.). Stefano Pioli wechselte die Tore für Milan also ein - Theo und Saelemaekers kamen beide in der 59. Minute.

Mit dem Sieg zog die AC Mailand mit dem Stadtrivalen Inter in der Tabelle punktemäßig gleich, der FC Venedig wartet seit November 1942 auf einen Sieg im San Siro und rangiert auf Platz 18 des Tableaus.