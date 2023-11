Überraschung im San Siro: Pereyra schockt Milan vom Punkt

Die AC Mailand verlor am Samstagabend überraschend zu Hause gegen Udinese Calcio und blieb damit im vierten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg.

Im Vergleich zum 2:2 in Neapel tauschte Stefano Pioli bei Milan auf drei Positionen: Statt Kalulu, der mit einer Patellasehnenverletzung mehrere Wochen ausfällt, sowie den angeschlagenen Theo und Pulisic (beide nicht im Kader) spielten Thiaw, Florenzi und Jovic.

Bei Udinese rotierte Coach Gabriele Cioffi nach dem 1:2 nach Verlängerung in der Coppa Italia einmal komplett durch und ließ wieder die Serie-A-Startelf vom 1:1 in Monza vor einer Woche ran.

Florenzi vorne und hinten im Fokus

Nach ruhigen Anfangsminuten bescherte ein Fehlpass von Florenzi im eigenen Strafraum den Gästen die erste gute Chance im Spiel, Pereyra schoss aber recht deutlich am Tor vorbei (9.). Milan tat sich allgemein sehr schwer. Zwar hatten die Rossoneri ein Plus an Ballbesitz , gute Abschlussgelegenheiten blieben aber längere Zeit Mangelware. Erst in der 25. Minute zwang Calabria Udines Keeper Silvestri zum Eingreifen, aus ähnlicher Position tat es ihm rund zehn Minuten später Musah gleich (34.).

Die beste Chance der ersten Hälfte bot sich aber Florenzi, der den Ball freistehend im Strafraum aus der Drehung annahm, wobei ihm das Spielgerät jedoch ein wenig zu weit versprang. So blieb es nach einer Hälfte ohne viele Höhepunkte beim torlosen Remis, was die Milan-Fans mit einigen Pfiffen quittierten.

Pereyra ganz cool - Milan erwacht zu spät

Nach der Halbzeit wurde es aus Sicht des Favoriten - Adli und Okafor ersetzten Krunic und Jovic - keineswegs besser, auch wenn Reijnders mit einem Heber früh nach Wiederbeginn eine gute Chance besaß (48.). Insgesamt gefährlicher war aber sogar Udinese: Kabasele hatte nach einem Eckball eine Chance (47.), dann gab es nach rund einer Stunde Strafstoß für die Gäste. Joker Adli hatte Ebosele zu Fall gebracht - und Pereyra verwandelte den Elfmeter souverän (62.).

Wer nun mit einem Sturmlauf der Rossoneri gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Zwar war Milan bemüht, doch weiter fehlte die letzten Inspiration im Spiel der Pioli-Elf. Und so hatte Success per Kopf nach einem Eckball sogar die Chance zum 2:0, die Maignan aber verteilte (70.). Erst in den Schlussminuten kamen die Mailänder plötzlich doch noch zu Chancen fast im Minutentakt. Giroud und Florenzi zwangen Silvestri zu Paraden (90., 90.+4), ebenfalls Florenzi (90.+1) sowie Rafael Leao schossen knapp am Tor vorbei (90.+6). Und so blieb es nach einer enttäuschenden Vorstellung der Rossoneri beim 1:0 für den Außenseiter, der dadurch im elften Saisonspiel den ersten Sieg feierte.

Das erstmals siegreiche Udinese empfängt am Sonntag (15 Uhr) kommender Woche Atalanta Bergamo. Milan trifft zunächst in der Champions League am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Paris St. Germain und tritt dann am Samstag (15 Uhr) bei US Lecce an.