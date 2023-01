Aus im Coppa-Achtelfinale: Meister Milan scheitert in Überzahl am FC Turin

Der italienische Meister AC Mailand ist im Achtelfinale der Coppa Italia am FC Turin gescheitert. In Überzahl schafften es die Rossoneri nicht, das Spiel für sich zu entscheiden.

Milan-Coach Stefano Pioli rotierte und änderte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen die AS Rom in der Liga fünfmal: Gabbia, Pobega, Vranckx, Dest und de Ketelaere begannen anstelle von Calabria, Theo, Bennacer, Rafael Leao und Giroud (alle auf der Bank).

Die von Ivan Juric trainierten Turiner, bei denen der Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez auf dem linken Flügel begann, kamen ordentlich in die Partie und entwickelten sich zu einem ungemütlichen Gegner für die favorisierten Rossoneri. Nach Sanabrias tollem Pass aus der Drehung war Lukic plötzlich frei vor Tatarusanu. Der Mailänder Schlussmann konnte den flachen Schuss allerdings per Fußabwehr entschärfen (12.).

Dest scheitert aus der Distanz, de Ketelaere am Pfosten

Milan kam mit einem blauen Auge davon und wurde in der Folge gefährlicher: Der auffällige Dest machte mit einem abgefälschten Schuss den Anfang (25.). Die folgende Ecke von Tonali köpfte de Ketelaere an den Pfosten (26.).

Der belgische Stürmer hatte noch kurz vor dem Pausenpfiff eine Schusschance, die Milinkovic-Savic entschärfte (45.) - ansonsten mühte sich Milan weiterhin im Spiel nach vorne. Ein kleines Übergewicht konnten sich die Hausherren jedoch in der Endphase des ersten Durchgangs erarbeiten.

Junior Messias wirbelt - Turin muss zu zehnt weiterspielen

Pobega hatte in der 48. Minute einen guten Abschluss - ansonsten gestaltete sich die Partie nach dem Seitenwechsel ausgeglichen. Beide Mannschaften probierten es regelmäßig, in den gegnerischen Strafraum einzudringen. Gefahr entstand dabei nur selten.

Mit der Hereinnahme von Junior Messias änderte sich die Partie merklich: Kurz nach seiner Einwechslung hatte er eine große Chance, hob den Ball aus spitzem Winkel über Milinkovic-Savic, aber knapp am Tor vorbei (68.). Zwei Minuten später wurde der Brasilianer von Djidji gefoult. Der Turiner war bereits verwarnt und wurde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt (70.).

Milan verzweifelt - Adopo mit dem goldenen Tor

In Überzahl und mit wertvollen frischen Kräften wie dem sehr aktiven Theo machte Milan in der Schlussphase Druck. Ein Tor wollte den Rossoneri aber nicht gelingen und so ging es in die Velängerung.

Milan drängte auf die Führung, scheiterte aber mit seinen Distanzschüssen oft an Milinkovic-Savic. Turins Umschaltaktionen hielten sich in Grenzen, doch die Gäste blieben stabil - und nutzten ihre Chance: Bayeye konnte unbedrängt nach innen flanken, wo Adopo nur noch einschieben musste (114.).

In der Folge ging es so weiter wie es das gesamte Spiel über gewesen war: Milan ackerte und probierte - doch ein Tor wollte den Rossoneri nicht gelingen. Mit der AC ist somit der amtierende Meister aus der Coppa ausgeschieden.

Milan bleibt nun nur noch die Champions League und die Liga. In der Serie A gastieren die Rossoneri am Samstag bei US Lecce (18 Uhr). Torino spielt am Sonntag (15 Uhr) gegen La Spezia.