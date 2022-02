Dank Rafael Leao und Torwart-Assist: Milan erklimmt die Tabellenspitze

Die AC Mailand übernimmt dank eines verdienten 1:0-Erfolgs gegen Sampdoria Genua zumindest kurzfristig die Tabellenführung in der Serie A.

Bei Milan rotierte Coach Stefano Pioli im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen Lazio in der Coppa dreimal: Statt Kalulu, Theo und Kessié beginnen Florenzi, Tomori und Bennacer.

Frühe Führung mit rarem Assist

Milan erwischte einen Auftakt nach Maß. Nach weitem Schlag von Keeper Maignan setzte sich Rafael Leao leichtfüßig allzu leicht gegen Bereszynski durch - und vollstreckte mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel zur frühen Führung (8.). Es war der erste Torwart-Assist für einen Milan-Schlussmann in der Serie A seit dem Brasilianer Dida im Spiel gegen Ascoli 2006.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine zerfahrene erste Hälfte, in der es kaum Abschlüsse gab und die Rossoneri die Partie weitgehend kontrollierten. Erst kurz vor der Pause hatte Junior Messias noch eine gute Chance, sein Schuss wurde von Falcone aber stark pariert (44.).

Giroud und Rebic scheitern

Mit Ausnahme einer kurzen Phase anfangs der zweiten Hälfte, als Candreva mit einem wuchtigen Schuss Maignan mal zum Eingreifen zwang (51.), hatte Milan auch nach Wiederbeginn deutliche Vorteile. Einzig die Chancenverwertung ließ ein wenig zu wünschen übrig. Denn Giroud per spektakulärem Seitfallzieher sowie Rebic aus bester Position scheiterten mit exzellenten Möglichkeiten an Keeper Falcone (60., 81.).

Letztlich blieb es aber beim knappen, wenngleich verdienten 1:0 für Milan.

Mailand spielt in der kommenden Woche (Samstag, 20.45 Uhr) bei US Salernitana. Sampdoria empfängt früher am Samstag (15 Uhr) den FC Empoli.