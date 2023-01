Zwei Torraumaktionen, zwei Tore: Effektive Roma klaut Milan spät die Punkte

Bis zur 87. Minute war die AC Milan klar auf Siegkurs, doch mit dem ersten Abschluss brachte Ibanez die Roma zurück, ehe Abraham in der Nachspielzeit gar den Ausgleich nachlegte.

Später Jubel im San Siro: Tammy Abraham (9) sorgte in der Nachspielzeit für den Ausgleich. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Auf dem Papier stand in der Serie A zum Abschluss des 17. Spieltags ein Kracher an, doch im Duell zwischen Titelverteidiger Milan und der AS Rom waren Chancen lange Mangelware. Die Rossoneri dominierten ihr Heimspiel zwar vom Start weg und auch die Edeltechniker Rafael Leao und Brahim Diaz wussten mit starken Aktionen zu überzeugen - gegen die eng stehende Roma-Defensive fanden aber auch sie keine Lücken.

Kalulu köpft Milan in Führung

Wie beim 2:1- Sieg zum Jahresauftakt gegen Salernitana musste also wieder einmal Strippenzieher Tonali assisitieren, um sein Team nach 30-minütigem geduldigen Abtasten in Führung zu bringen. Nach einem ersten Warnschuss von Brahim Diaz war es der 22-Jährige, der die nachfolgende Ecke punktgenau auf Verteidiger Kalulu schlug. Dessen Kopfball rutschte Torhüter Patricio über den Handschuh und fand so seinen Weg ins Netz.

Die Roma, die nach dem 1:0 gegen Bologna erneut ohne den vor der WM für zwei Spiele gesperrten Trainer Jose Mourinho auskommen musste, konnte zwar im Anschluss nicht mehr Spielanteile für sich gewinnen, fand aber zunehmend besser ins eigene Offensivspiel. Zunächst verpasste Dybala aus guter Position den Abschluss (34.), der eingerückte Zalewski verfehlte das Ziel nur knapp (42.). Wirklich zwingende Chancen auf den Ausgleich konnten sich die Giallorossi gegen ein hellwaches Milan aber nicht erarbeiten.

Erster Roma-Torabschluss in der 87. - und der sitzt

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild kaum: Milan dominierte mit einer Ballbesitzquote von rund 70 Prozent die Partie, Torchancen waren weiterhin Mangelware - Theo prüfte immerhin mit einem Fernschuss Patricio (42.). Die Roma traute sich dann erneut etwas mehr aus der Deckung, ließ aber ebenfalls jegliche Gefahr vermissen. Erst in der Schlussphase kam erstmals ein Schuss aufs Tor von Tatarusanu - und der saß: Pellegrinis Ecke landete bei Ibanez, der wuchtig einköpfte (87.).

Da wähnte sich Milan bereits als Sieger, nachdem man zehn Minuten zuvor den verdienten zweiten Treffer nachlegte. Nach einem feinen Konter über die linke Seite und Aktivposten Rafael Leao schaffte Giroud mit einem tollen Laufweg Platz für den eingewechselten Pobega, der frei vor Patricio mit einem abgefälschten Flachschuss auf 2:0 erhöhte (77.).

Abraham lässt die Roma jubeln

Doch nicht nur den Anschluss musste der Titelverteidiger verkraften, es kam noch dicker. Die Roma hatte Blut geleckt und drückte auf den Ausgleich. Der sollte in der fünfminütigen Nachspielzeit tatsächlich noch fallen. Der eingewechselte Unglücksrabe Vranckx schenkte Dybala mit ungestümem Einsteigen einen Freistoß, den er bei der Ausführung unglücklich abfälschte. Matics Kopfball konnte der über weite Strecken beschäftigungslose Tatarusanu noch parieren, bei Abrahams Abstauber war der Rumäne dann machtlos (90. +3). Die Roma bejubelte im Anschluss den späten Punktgewinn, die Rossoneri waren nach dem bereits sicher geglaubten aber aus der Hand gegebenen Sieg bedient.