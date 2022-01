Milan gewinnt wildes Spiel gegen die Roma - Karsdorp und Mancini fliegen

Die AC Milan gewann am Donnerstagabend ein wildes Spiel mit zwei Elfmetern, zwei Ampelkarten und vielen Fouls mit 3:1. Die Römer schnitten sich dabei mehrmals ins eigene Fleisch.

Die Roma reiste mit einer Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge nach Mailand und wollte im San Siro Milan ein Bein stellen. Doch die Hausherren waren gewappnet und gingen früh mit zwei Toren in Führung.

Die Rossoneri, nach dem 4:2 in Empoli, auf vier Positionen verändert - Brahim Diaz, Krunic, Kalulu und Gabbia ersetzten Kessié, Bennacer, Romagnoli und Tomori - starteten wie gewünscht ins Spiel. Theos Schuss aus 20 Metern (4.) war die erste nennenswerte Chance, doch was sich danach daraus ergab, sollte das Tor bringen. Abraham war im eigenen Sechzehner mit dem Arm zum Ball gegangen, und so entschied der Unparteiische nach VAR-Check auf Elfmeter. Giroud verwandelte diesen sicher (8.).

Roma-Schnitzer sorgt für frühen Doppelschlag

In der Folge blieben die Hausherren gegen nur auf einer Position veränderte Römer aktiver - José Mourinho hatte nach dem 1:1 gegen Sampdoria Genua nur Pellegrini für Cristante neu ins Spiel gebracht. Ein anderer Römer bereitete aber den zweiten Gegentreffer "vor". Roger Ibanez' Rückpass geriet zu kurz, Giroud schnappte sich das Leder und traf aber nur den Pfosten. Von dort jedoch prallte der Ball zu Junior Messias, der zum 2:0 einnetzte (17.).

Nach dem frühen Doppel-Rückschlag wusste die Roma lange nicht zu antworten, ehe Zaniolo aus der zweiten Reihe abschloss und Abraham noch mit dem Kopf abfälschte - Maignan reagierte glänzend (39.). Die nächste instinktive Handlung des Stürmers überraschte den Franzosen im Tor jedoch zu sehr: Pellegrinis Schuss touchierte Romas Stürmer mit dem Fuß noch ganz leicht und erzielte so den Anschluss (40.). Vor der Pause kam es noch zu einigen Meinungsverschiedenheiten auf dem Platz, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

Nach der Pause ging es hin und her: Erst traf Brahim Diaz mit einem Knaller die Latte (51.), danach prüfte Mkhitaryan aus der Distanz den bestens aufgelegten Maignan (61.). Beide Teams kamen also gut aus der Kabine, die Römer wahrscheinlich sogar ein Stückchen besser.

Leao macht den Deckel drauf

Doch auch im zweiten Durchgang schnitten sich die Giallorossi ins eigene Fleisch: Der bereits verwarnte Karsdorp ging zu oft ungestüm in den Zweikampf, gegen Theo in der 74. Minute war es dann soweit und der Römer sah die Ampelkarte. Den fälligen Freistoß setzte Florenzi an den Querbalken (75.). Danach spielte Milan gefällig nach vorne und belohnte sich. Der eingewechselte Leao zimmerte den Ball vor Rui Patricio zum 3:1 in die Maschen (82.).

Die Vorentscheidung, trotz eines weiteren Elfmeters in der Nachspielzeit. Wieder war Leao gestartet, diesmal stoppte ihn Mancini mit einem Foul (90. +3). Der Italiener sah hierfür ebenfalls Gelb-Rot, Ibrahimovic scheitert aus elf Metern allerdings an Rui Patricio.

Den Dreier nahmen die Rossoneri trotzdem mit und pirschen sich so einen Punkt an Spitzenreiter Inter heran. Die Roma rangiert weiterhin auf Platz sechs. Am Sonntag (14.30 Uhr) dann gastiert Milan in Venedig, die Römer empfangen abends (18.30 Uhr) Juventus Turin.