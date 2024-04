Pulisic und Giroud ebnen den Weg: Milan schlägt Lecce klar

Die AC Milan hat ihre wettbewerbsübergreifende Siegesserie auf sieben Spiele ausgebaut. Gegen Lecce schafften die Rossoneri früh klare Verhältnisse.

Milans Trainer Stefano Pioli tauschte nach dem knappen 2:1 in Florenz auf vier Positionen durch: Gabbia, Theo, Adli und Pulisic begannen für Thiaw, Florenzi, Bennacer und Loftus-Cheek. Lecce-Coach Luca Gotti wechselte im Vergleich zum 0:0 gegen die Roma seinerseits dreimal. Venuti, Gonzalez und Banda ersetzen Gendrey, Almqvist und Piccoli.

Pulisic und Giroud bringen Milan auf Kurs

Trotz der klaren Ausgangslage zwischen Milan und Lecce hatten die Gäste die erste gute Möglichkeit der Partie: Gonzalez setzte seinen Versuch von der Strafraumkante nur knapp am Mailänder Tor vorbei (3.). Im Anschluss durften aber die Hausherren direkt zum ersten Mal jubeln: Eine schöne Einzelaktion von Chukwueze veredelte Pulisic mit einem gezielten Strahl ins linke obere Eck (6.).

Ähnlich ging es auch weiter, noch in der Anfangsphase schlug Milan ein weiteres Mal zu. Giroud war bei einer Adli-Ecke zur Stelle und nickte zum 2:0 für die Hausherren ein (20.). Geschlagen gab sich der Außenseiter zwar noch nicht, nur sechs Minuten später verpasste Gonzalez nur knapp den Anschlusstreffer, als sein Kopfball aus elf Metern die Latte zum Zittern brachte (26.).

Krstovic fliegt - Leao stellt auf 3:0

Kurz vor der Pause kam dann aber der Schock für Lecce - plötzlich waren die Gäste nur noch zu zehnt. Stürmer Krstovic hatte das Bein gegen Chukwueze deutlich zu weit oben, traf den Flügelstürmer und wurde folgerichtig mit Rot vom Feld geschickt (45.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde es erneut bitter für die Gäste: Zunächst wurde Almqvist im Strafraum von Theo umgerempelt - bekam aber den Elfmeter nicht (57.). Im direkten Gegenangriff stellte Rafael Leao nach tollem Pass von Adli auf 3:0 für Milan - ein Resultat, das auch nach erneuter Begutachtung durch den VAR Bestand hatte (57.).

Theo an die Latte - Jovic scheitert an Falcone

Milan hatte nun richtig Spaß am Spielen. Ein ansatzloser Abschluss von Theo aus dem Halbfeld prallte allerdings nur an die Latte (65.). Auf der Gegenseite zeigte sich der nach seiner Einwechslung stets aktive Almqvist wieder, scheiterte aus zwölf Metern aber am gut postierten Maignan (76.).

Kurz vor Schluss hatte Milan dann noch einmal die Chance zu erhöhen: Jovics Versuch nach Steckpass von Chukwueze kratzte Falcone mit einem starken Reflex von der Linie (82.). Zwei Minuten später musste sich der Schlussmann erneut auszeichnen, als eine abgefälschte Hereingabe von Rafael Leao beinahe im kurzen Eck eingeschlagen wäre (84.). Schlussendlich blieb es aber beim 3:0-Heimsieg für die AC Milan, die ihre Siegesserie damit auf sieben Spiele ausbaute und den zweiten Platz untermauerte.

Am kommenden Donnerstag (21 Uhr) sind die Rossoneri wieder in Aktion: Dann geht es im Europa-League-Viertelfinalhinspiel gegen den Ligakonkurrenten AS Rom. Lecce empfängt am Samstag (15 Uhr) Empoli.