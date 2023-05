Theo gegen den Rest der Welt

Milan hat im Kampf um die Champions League einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. In Erinnerung bleiben wird ein traumhaftes Solo von Theo Hernandez.

Die Champions League im Hinterkopf und auch im Visier: Milan bestritt am Samstag gegen Lazio die Generalprobe vor dem Halbfinalhinspiel in der Königsklasse am Mittwoch gegen Inter. Gegen den Tabellenzweiten standen aber ebenso wichtige Zähler für den Kampf um die ersten vier Plätze auf dem Spiel.

Die Rossoneri, die zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Cremona hinausgekommen waren, erwischten den besseren Start. Bereits in der 17. Minute wurden die Hausherren für das aggressive Pressing belohnt: Romagnoli brachte mit einem Pass beim Aufbauspiel Marcos Antonio in die Bredouille. Es war Bennacer, der dem Sechser den Ball abluchste und zu Giroud beförderte. Der Franzose passte direkt wieder zurück zu Bennacer, allein vor dem Tor behielt der 25-Jährige die Nerven.

Theo Hernandez spaziert über den ganzen Platz

Offensiv kamen die Römer kaum zur Geltung, hinten fehlte die Ordnung - was beim 0:2 überdeutlich wurde. Theo Hernandez startete aus dem eigenen Strafraum und machte sich auf zu einem seiner berüchtigten Solos. Allerdings wurde der Franzose auf dem Weg zum Tor auch lediglich von Milinkovic-Savic halbherzig begleitet, ansonsten störte keiner den Spaziergang des Linksverteidigers. Sein minimal abgefälschter Schuss aus 20 Metern schlug unhaltbar rechts oben ein (29.).

Der zweite Abschnitt begann auf Seiten Milans mit Kalulu und dem Ex-Schalker Thiaw, sonst änderte sich zunächst wenig. Das Team von Stefano Pioli kontrollierte die Partie, Junior Messias hatte sogar den dritten Treffer auf dem Fuß (56.). Erst jetzt entschied sich auch Maurizio Sarri für einen Doppelwechsel.

Es half überhaupt nichts. Lazio schaffte es im gesamten zweiten Abschnitt nicht ein einziges Mal, Keeper Maignan ernsthaft zu prüfen, vielmehr ergaben sich die Gäste ihrem Schicksal. Die Rossoneri sparten unterdessen Kräfte für das Mailand-Derby, brachten den Sieg dennoch locker über die Zeit. Nur noch drei Punkte trennen die beiden Teams.

Damit hat Milan weiterhin zwei mögliche Optionen auf die Königsklasse - schließlich ist ja auch der Sieger des Wettbewerbs automatisch für kommende Saison qualifiziert.