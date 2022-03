Bei Gosens' Debüt: Entscheidung im Mailänder Pokal-Derby vertagt

Das Halbfinal-Hinspiel in der Coppa Italia zwischen Milan und Inter endete torlos. Das Resultat bevorzugt im Rückspiel aufgrund der geltenden Auswärtstorregel die Rossoneri, die den Nerazzurri kein solches erlaubten.

Bei Inter saß Winter-Neuzugang Gosens (von Atalanta Bergamo) erstmals auf der Bank, für die AC begann Giroud, der im Liga-Derby vor drei Wochen die Partie mit seinen beiden Toren gedreht hatte.

Im ersten Durchgang kontrollierte vor allem Milan die Partie, wurde dabei aber nur zweimal gefährlich: Erst durch Krunic, der einen Fehlpass von Handanovic direkt zurück auf den Kasten brachte (11.), und durch Hernandez, der aber ebenfalls an Inters Torhüter scheiterte (12.).

Gosens feiert sein Inter-Debüt

Die zweite Hälfte startete furios, konnte die Hoffnung auf mehr aber nicht halten: Schon nach 15 Sekunden kam Dzeko per Distanz-Kopfball zu einer guten Möglichkeit, sein Gegenüber Leao im direkten Konter aus rund 20 Metern. Im weiteren Verlauf erarbeiteten sich beide Mailänder Klubs aber praktisch keine weiteren guten Abschlusschancen. Die defensive Kontrolle stand bei beiden über offensivem Risiko und Kreativität.

Leao, der bis dahin wohl beste Spieler, wurde schon nach 66 Minuten heruntergenommen - wohl mit Blick auf Milans Duell mit Neapel am Sonntag (20.45 Uhr). Deshalb blieb es eine eher fade Angelegenheit mit wenigen Torchancen. Ein Highlight hielt die Partie zumindest für Gosens bereit: In der 88. Minute kam er zu seinem Debüt.

Dass Inter kein Auswärtstor gelang, bevorzugt im Rückspiel die AC, in der Coppa Italia gilt noch die Auswärtstorregel. Dieses findet übrigens erst in 50 Tagen statt, am 20. April.