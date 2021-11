Drei Fehler, zwei Tore: Milan verpasst späten Sieg gegen Inter - und dankt Tatarusanu

Sieben Punkte waren vor diesem 175. Derby della Madonnina in der Serie A zwischen den seit Jahren wiedererstarkten Erzrivalen Milan und Inter gelegen. Und sieben Punkte waren es nach intensiven 90 Minuten, in denen wirklich einiges los war. Stichworte: Elfmeter, Eigentor, Elfmeter, Chancen, Ibrahimovic, Pfosten.

Viel Prestige steht bei einem Derby della Madoninna immer auf dem Spiel, weil beide Klubs außerdem wieder ganz oben im italienischen Fußball mitmischen außerdem auch viel sportliche Brisanz. Dennoch verkommen solche Topspiele unter Erzrivalen oft zu überschaubaren Duellen voller Abtasten und mit nur wenigen Highlights.

Nicht so dieses Mal bei der 175. Serie-A-Auflage dieses Klassikers: Zunächst einmal vertändelte Milan-Profi Kessié sehr früh den Ball gegen Calhanoglu, setzte plump nach und verursachte direkt einen Strafstoß. Der ehemalige Karlsruher, Hamburger und Leverkusener sowie in diesem Sommer erst von den Rossoneri zum Stadtrivalen gekommene Calhanoglu trat selbst an und traf überlegt mittig zum 1:0 (11. Minute).

Die Antwort Milans ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Tonali flankte einen Standard gefährlich nach innen und fand den Kopf von Gegenspieler de Vrij, der unglücklich und unhaltbar für Keeper Handanovic zum 1:1 ins eigene Netz einnickte (17.). Und weil sich die spielerisch eigentlich besseren Rossoneri nach einem weiteren Patzer (26., Ballo-Touré verschätzte sich und verursachte gegen Darmian den zweiten Elfmeter an diesem Abend) zudem auf ihren eigenen Torwart Tatarusanu verlassen konnten - der Rumäne parierte stark gegen den dieses Mal schießenden Lautaro Martinez (27.) - ging es mit einem 1:1 in die Pause. Auch weil Barella (44.) und Lautaro (45.) noch vergaben.

"Ibra" und Saelemaekers ärgern sich

Die zweiten 45 Minuten konnte die Kurzweiligkeit der ersten derweil nicht mehr halten, vielmehr egalisierten sich beide Team nun zuhauf. Möglichkeiten boten sich dennoch, vor allem für den FC Internazionale: Doch sowohl Lautaro (55.), Calhanoglu (56.) und Joker Vidal (72.) ließen das 2:1 liegen. Auf der anderen Seite meldete sich immerhin mal der oftmals wegen der wenigen Zuspiele frustrierte Ibrahimovic mit einem Kunstschussversuch an (69.).

Wer nun gedacht hatte, die Nerazzurri würden zur Schlussoffensive gegen müde wirkende Rossoneri zur Schlussoffensive blasen, der sah sich getäuscht. Denn gerade durch clevere Einwechslungen von AC-Coach Stefano Pioli waren es auf einmal seine Schützlinge, die das 2:1 wollten - und fast bekamen. Doch sowohl Ibrahimovic mit einem Freistoßhammer (82.) als auch Joker Saelemaekers mit einem Pfostenschuss sowie anschließender Verfehlung von Kessié (90.) ließen den möglichen Sieg liegen.

Insgesamt ging das 1:1-Remis in diesem 175. Serie-A-Vergleich zwischen den beiden Traditionsklubs aber voll in Ordnung, was zugleich für keine große Verängerung ganz oben sorgte: Napoli (1:1 gegen Hellas) Erster, Milan der punktgleiche Verfolger (jeweils 32) und dahinter mit sieben Zählern Abstand Meister Inter. Atalanta Bergamo als neuer Vierter konnten so aber etwas verkürzen aufs Trio.