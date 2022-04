Milan kontert Inter: Auch Blessin kann Spitzenreiter nicht stoppen

Am Freitagabend antwortete die AC Mailand erfolgreich auf den Sieg des Stadtrivalen Inter und behauptete durch ein 2:0 gegen Genua die Tabellenspitze.

Milans Coach Stefano Pioli hatte nach dem 0:0 gegen den FC Turin ursprünglich nur einen Wechsel geplant und wollte Bennacer für Brahim Diaz bringen, ehe Calabria kurz vor Anpfiff aufgrund von Magen-Darm-Problemen passen musste und durch Gabbia ersetzt wurde.

Genuas deutscher Trainer Alexander Blessin nahm nach der 1:4 Niederlage gegen Lazio drei Änderungen vor: Maksimovic, Melegoni und Portanova wurden durch Bani, Frendrup und Ekuban ersetzt.

Milan trifft früh, Genua verpasst spät

Milan übernahm nach den zuletzt zweimal enttäuschenden Ergebnissen vor heimischem Publikum sofort die Spielkontrolle und netzte direkt mit der ersten Chance durch Rafael Leao zur frühen Führung (11.). Gegen extrem harmlose Gäste blieben die Rossoneri anschließend die spielbestimmende Mannschaft, beschworen aber selten echte Gefahr herauf. In einer langatmigen ersten Halbzeit verpassten die Gäste den Ausgleich dann aber doch noch nur knapp: Galdames kam im Strafraum an den Ball, zog nach einer schönen Bewegung ab, setzte den Versuch aber knapp über das Tor (45.+1). Es blieb somit beim 1:0 zur Halbzeit.

Joker sorgen für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste etwas aktiver, doch blieben sie echte Chancen schuldig. Die erste gute Möglichkeit ging stattdessen erneut auf das Konto der Rossoneri, doch Giroud verzog artistisch (57.). In der Folge wiederholte sich die erste Hälfe, ehe Genua in der Schlussphase etwas mehr Risiko ging und Milan vereinzelt zu Kontern einlud. Diese spielten die Gastgeber aber schwach aus, bis in der 87. Minute die Entscheidung durch Junior Messias gelang und Keeper Maignan in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand festhielt (90.+4).

Die AC trifft am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rückspiel des Halbfinals der Coppa Italia auf den Stadtrivalen Inter, während Genua erst am Sonntag in der Liga Cagliari Calcio empfängt.