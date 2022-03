Ein Kalulu reicht: Milan mausert sich mit Magerkost zum Sieg

Es gibt Spiele, die verankern sich fest in den Erinnerungen der Beobachter. Und es gibt das Duell zwischen Milan und Aufsteiger Empoli von diesem 29. Serie-A-Spieltag. Ein Tor, drei Punkte - vielmehr gab es nicht an diesem Samstag.

Dass das Heimspiel von Meisterschaftskandidat Milan überhaupt ein großes Highlight angeboten hatte, darüber durfte der neutrale Beobachter schon glücklich sein. Denn an sich war diese Partie gegen Empoli ein zäher und an großen Aktionen armer Vergleich.

Allerdings auch ein Vergleich, bei dem die Rossoneri ihrer Favoritenrolle auf taktischer und ballbesitztechnischer Ebene vollends gerecht wurden. Gerade eine über die gesamte Zeit stabile Abwehr ließ rein gar nichts für das von Maignan gehütete Tor zu.

Weil aber auch abgesehen von Florenzis Schlenzer in Minute 9, den Torwart Vicario parierte, offensiv nichts zusammenlief, mutierte dieses Duell zu reiner Magerkost. Lediglich Giroud wusste zwischendurch noch mit einem versuchten Seitfallzieher (29.) und einem Kopfball zu gefallen (45.). Der FC Empoli unterdessen konnte sich mal in den zweiten 45 Minuten, in denen Milan übrigens komplett blass blieb, zeigen: Bandinelli forderte Torwart Maignan heraus (49.), ehe Zurkowski verfehlte (51.).

Strahlemann Kalulu

Bleibt zu guter Letzt nur noch das eine Highlight des Abends, das Tor zum 1:0-Arbeitssieg für die heimischen Lombarden. Und das erzielte Innenverteidiger Kalulu, der nach einem geblockten Giroud-Freistoß aus der Distanz nicht lange fackelte und äußerst präzise unten links ins Eck traf (19.). Das Tor des Tages - und zugleich für den 21-jährigen Kalulu selbst das erste Saisontor im 19. Einsatz.

Mit dem Dreier untermauerte das von Stefano Pioli trainierte Milan, wo in den letzten Minuten noch der in den vergangenen Wochen mit Wadenverletzung fehlende Ibrahimovic zu etwas Spielpraxis kam, Rang 1 im italienischen Oberhaus vor Meister und Stadtrivale Inter.