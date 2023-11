Nach Elfmeter-Doppelpack zu Beginn: BVB besiegt Milan und steht im Achtelfinale

Dank eines 3:1-Erfolgs bei der AC Mailand steht Borussia Dortmund bereits am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase im Achtelfinale. Zwei Treffer Mitte der zweiten Hälfte entschieden das Spiel zugunsten des BVB.

AC-Coach Stefano Pioli nahm nach dem 1:0 gegen Florenz in der Serie A drei Änderungen vor: Statt Musah (3. Gelbe Karte), Pobega und Jovic (beide Bank) begannen Adli, Loftus-Cheek und Giroud (nach Rot-Sperre in der Liga). Insgesamt hatten die Rossoneri einige Verletzungsprobleme, vor allem der Ausfall von Rafael Leao (Oberschenkelverletzung) schmerzte, nachdem der Portugiese beim 2:1-Erfolg gegen PSG vor wenigen Wochen ein Tor zum Sieg beigesteuert hatte.

BVB-Trainer Edin Terzic stellte im Vergleich zum 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende nur einmal um. Statt Brandt (Bank) startete Malen, Reus rückte ins offensive Zentrum hinter Füllkrug. Der erkrankte Süle war in Dortmund geblieben.

Kobel hält, Reus verwandelt Elfmeter

Die Partie begann turbulent und mit agilen Italienern. Schon früh erhielt Milan einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Schlotterbeck einen Schuss von Samu Chukwueze mit dem Ellbogen gestoppt hatte. Giroud scheiterte anschließend allerdings vom Punkt am stark reagierenden Kobel (6.). Auf der Gegenseite gab es anschließend beim ersten nennenswerten Angriff der Borussia ebenfalls Strafstoß, weil Calabria Bynoe-Gittens das Bein gestellt hatte. Reus verwandelte sicher, obwohl Maignan die Ecke erahnt hatte (10.).

Die Führung nahm zunächst einiges an Energie aus dem San Siro und auch den Milan-Akteuren. Bynoe-Gittens vergab nach einem Solo nur knapp das 2:0 (19.). Die Rossoneri waren zwar bemüht, doch immer boten sich der Borussia in dieser Phase Gelegenheit zu Kontern, die aber immer wieder nicht ganz konsequent ausgespielt wurden.

Chukwueze narrt die BVB-Abwehr

In der Schlussviertelstunde vor der Pause wurde Milan druckvoller. Chukwueze gelang in der 37. Minute schließlich der Ausgleich - weil Bensebaini und Bynoe-Gittens gegen den Nigerianer unzureichend verteidigten und Schlotterbeck den Abschluss des Offensivakteurs schließlich vor Kobel auch noch unhaltbar mit der Wade abfälschte. So ging es mit einem Remis in die Halbzeit.

Nach der Pause starteten die Rossoneri zunächst mit Elan. Ein Seitfallzieher von Pulisic wurde von Ryerson gerade noch geblockt (49.). Noch in der Anfangsphase nach Wiederbeginn mussten Pioli und kurz darauf auch Terzic verletzungsbedingt wechseln. Thiaw hatte sich nach einem Laufduell mit Bynoe-Gittens am linken hinteren Oberschenkel verletzt, auch Schlotterbeck musste runter. Sechser Krunic (wegen zahlreicher verletzter Abwehrspieler bei Milan) sowie Özcan und auch Adeyemi (für Malen) kamen in die Partie.

Bynoe-Gittens und Joker Adeyemi entscheiden

Milan probierte es, doch wie am Anfang des Spiels war Dortmund effizienter. Nach einem gelungenen Spielzug über Füllkrug und Sabitzer traf Bynoe-Gittens mit einem akkuraten Schuss zum 2:1 (59.). Und damit noch nicht genug: Denn zehn Minuten später kam Joker Adeyemi gegen die löchrige Mailänder Abwehr zum 3:1, Maignan schlug den Ball im Nachfassen erst hinter Linie weg (69.).

In der Schlussphase warf Milan alles nach vorne, sodass es noch zu einigen guten Chancen kam - auf beiden Seiten: Die besten hatten der Ex-Frankfurter Jovic (85.) sowie Füllkrug (88.), die jeweils Aluminium trafen. Am Ende blieb es beim 3:1 für Dortmund.

Für die Mailänder geht es am kommenden Samstag (20.45 Uhr) in der Serie A weiter. Dann trifft Milan auf Frosinone Calcio. Der BVB gastiert am Sonntag-Nachmittag (17.30 Uhr) bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Am finalen 6. Gruppenspieltag der Königsklasse empfängt Dortmund am Mittwoch (13. Dezember, 21 Uhr) zu Hause PSG, zu gleichen Zeit treten die Italiener bei Newcastle United an.