Milan gegen den Faktor Osimhen: "Werden uns davon nicht entfernen"

Zum dritten Mal in 16 Tagen trifft die AC Mailand auf Neapel. Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League wird aber einen ganz eigenen Charakter haben.

Allzu sicher darf sich Milan noch nicht fühlen, der so ausgeglichene Spielerverlauf im Hinspiel dürfte trotz des erfolgreichen Ausgangs für AC aber auch keine falschen Gedanken zulassen. Stefano Pioli weiß ganz genau, dass das dritte Aufeinandertreffen mit Neapel in 16 Tagen ein ganz anderes werden wird als die vorherigen beiden.

Es mag vieles mit dem widergenesenen Victor Osimhen zu tun haben, schließlich fehlte der Nigerianer der SSC beim 4:0 Milans in der Liga sowie beim 1:0 am vergangenen Mittwoch. "Er ist so ein starker, beeindruckender und entscheidender Stürmer, also berücksichtigen wir seine Eigenschaften", sprach Pioli auf der Pressekonferenz am Montag über den Einfluss Osimhens. Zu groß soll dieser auf seine eigene Mannschaft aber nicht sein. "Wir haben unsere eigene Art, Fußball zu spielen, und davon werden wir uns nicht entfernen."

In Neapel lange ungeschlagen

Diese Art verlangt von den Rossoneri vor allem das Dagegenhalten ab, wird Napoli schließlich mit Wut im Bauch den knappen Rückstand schnellstmöglich egalisieren wollen. Und dabei vom Publikum im Diego Armando Maradona frenetisch nach vorne gepeitscht werden. "Ich finde es wunderbar, in dieser Atmosphäre zu spielen, das wird Napoli anfeuern, aber es wird auch uns anfeuern."

Wie es gegen die SSC geht, weiß Milan ganz genau - seit mehr als viereinhalb Jahren hat AC nicht mehr am Fuße des Vesuvs verloren. Vor allem auf die ersten Minuten werde es laut Pioli am Dienstag ankommen. "Napoli startete im San Siro viel stärker als wir, das ist eine große Lektion und wir werden versuchen, das morgen zu ändern."

Wenig ändern dürfte sich am Personal der Rossoneri, die Anfangsformationen waren gegen Neapel zuletzt zweimal die gleichen. Beim 1:1 am Wochenende in Bologna blieb nur Schlussmann Mike Maignan in der Startelf, der Rest wurde geschont. Ein Fragezeichen stand noch hinter Olivier Giroud, der Franzose hatte laut Pioli "ein kleines Problem im Training, ist aber bereit zu spielen."