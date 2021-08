Giroud feiert erstes Tor und Doppelpack - Milan zu stark für Cagliari

Milan schreibt sich trotz der Abgänge Donnarumma (PSG) und Calhanoglu (Inter) wieder Großes auf die Fahne - und siehe da: Der Vizemeister kommt weiterhin auch ohne den verletzten Ibrahimovic bestens klar. Die Rossoneri schlugen nun am 2. Spieltag nach einer sehr unterhaltsamen ersten Hälfte Cagliari Calcio deutlich mit 4:1.

Wer Olivier Giroud am 1. Spieltag verfolgt hatte, der hatte erkannt: Der vom FC Chelsea gekommene Franzose ärgert sich maßlos über vergebene Chancen und verpasste Abschlussmöglichkeiten, wollte der Weltmeister von 2018 doch unbedingt für seinen neuen Klub netzen.

Eine Woche später war es dann soweit: Ein erneut hochmotivierter Giroud nahm nach schönem Angriffsspiel seiner Kollegen ein Zuspiel rechts im Strafraum direkt mit seinem linken Fuß - und traf äußerst sehenswert ins lange Eck (24. Minute). Das war zu diesem Zeitpunkt zugleich die 3:1-Vorentscheidung in einer äußerst kurzweiligen ersten Hälfte, in der auch der Gast aus Cagliari offensiv gut mitgespielt, aber defensiv akute Schwächen offenbart hatte. So waren zuvor schon Tonali mit einem tollen Freistoßtor in den linken Winkel (12.) als auch Rafael Leao mit etwas Glück (17., abgefälscht von Mitspieler Brahim Diaz) weitere Treffer gelungen.



Zwischenzeitlich kamen die Sarden lediglich per Kopfball zum 1:1 von Deiola (15.). Mehr war gegen einen richtig Gas gebenden Gastgeber aus Mailand, der die eigenen Ambitionen in dieser Saison mit mächtig Nachdruck unterstrich und deutlich besser als noch am 1. Spieltag beim knappen 1:0 bei Sampdoria Genua spielte, einfach nicht drin.



Applaus für den neuen Mann

Und damit zurück zu Giroud: Der bullige Stürmer, der sich an diesem Abend ein ums andere Mal intensive Duell mit Cagliaris nimmermüdem Abwehrass Godin (35, ehemals Inter und Atletico) geliefert hatte, sollte noch ein zweites Mal treffen. Nach Handspiel von Strootman und VAR-Überprüfung hatte der bereits verhängte Elfmeter für Milan Bestand, sodass sich der Angreifer den Ball schnappte und souverän zur 4:1-Entscheidung verwandelte (43.). In Abschnitt zwei ließen es dann er und sein Team ruhiger angehen, verwalteten vielmehr geschickt, wenngleich auch ein 5:1 oder 6:2 (auch Cagliari kam nochmals) möglich gewesen wäre.



Kurz vor Schluss wurde Giroud dann unter lautstarkem Applaus von Trainer Stefano Pioli ausgewechselt. Der Profi selbst genoss den Augenblick mit einem Grinsen, hatte er sich doch an diesem Abend im heimischen San Siro erstmals in die Schützenlisten eingetragen.

Erfolgreiche Top-Klubs - und Juve

Ganz nebenbei schlossen die Mailänder mit diesem verdienten 4:1-Erfolg mit der starken Spitzengruppe auf. Dieser gehören neben Meister Inter (3:1 gegen Hellas) auch die Roma (4:0 nach starker zweiter Hälfte mit tollen Toren bei Aufsteiger Salernitana), Lazio (6:1-Immobile-Show gegen Spezia) und auch Napoli (2:1 beim CFC Genua) an. All diese Klubs stehen nach zwei Spieltagen und damit auch vor der bevorstehenden Länderspielpause bei den vollen sechs Punkten.



Wer dagegen schon jetzt richtig unter Druck steht, ist Juventus. Der Rekordmeister und langjährige Scudetto-Seriensieger ist nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo am Samstag mit 0:1 gegen den FC Empoli baden gegangen - und steht erst bei einem einzigen Zähler.