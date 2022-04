Ein Punkt, eine Enttäuschung: Milan beißt sich an Bologna die Zähne aus

Nach drei 1:0-Siegen am Stück musste sich Milan zum Abschluss dieses 31. Serie-A-Spieltags mit einem 0:0 begnügen. Gegen den schwer zu bespielenden FC Bologna gab es wenig Chancen, aber immerhin die alleinige Tabellenführung.

Drei 1:0-Arbeitssiege am Stück hatte den Rossoneri zuletzt den Beinamen "Magerkost-Milan" eingebracht - und auch dieses Mal zum Abschluss des 31. Serie-A-Spieltags tat sich der Meisterschaftskandidat beim Duell mit Außenseiter Bologna extrem schwer.

Zwar machten die Lombarden weitestgehend das Spiel und kamen auch vermehrt zu Abschlüssen, doch dabei fehlte es an Genauigkeit. Einem 1:0 am nächsten kamen noch Theo Hernandez mit zwei knappen Distanzschüssen (13. und 33.), Rafael Leao mit einem Schuss über die Latte (16.) oder auch Giroud, der quasi mit dem Pausenpfiff aus kurzer Distanz mit einem Kopfball an Keeper Skorupski verzweifelte (45.+1).

Die Gäste aus der Region Emilia-Romagna ließen abgesehen davon nichts Großes zu, setzten selbst immer wieder Nadelstiche nach vorn etwa durch den früheren Bremer Arnautovic (21. sowie 22.) und kamen ihrerseits in Minute 26 durch Barrow einer eigenen Führung am nächsten. AC-Keeper Maignan kratzte den kraftvollen Distanzschuss jedoch bärenstark über die Querlatte. So blieb es zur Pause beim durchaus in Ordnung gehenden 0:0 zwischen den beiden Teams.

Auch "Ibra" bringt die Wende nicht

Die gesamten zweiten 45 Minuten lagen derweil allein in Milans Hand, weil sich die vom erneut an Leukämie erkrankten Sinisa Mihajlovic trainierten Rossoblu fast ausschließlich aufs Verteidigen fokussierten. Ein Erfolgsrezept, denn in der Tat bremsten die Gäste viele Angriffsversuche der Mailänder aus - und konnten sich bei Abschlüssen auf ihren Keeper verlassen.

Jener Skorupski musste mit ansehen, wie ein gefährlicher Calabria-Schuss nur knapp vorbeisauste (61.) und auch AC-Joker Rebic verzog (68.), war dagegen aber stark gegen Bennacer (69.), Florenzi (84.) und Rebic (90.+5) zur Stelle. Und somit blieb es bei der Nullnummer, mit der die heimischen Rossoneri ganz und gar nicht zufrieden sein konnten. Auch nicht der in der Schlussphase gebrachte Oldie Ibrahimovic, der sich beim Duell mit Medel genauso wie sein Gegenspieler auch eine Platzwunde zuzog. Eine Chance vergab auch "Ibra" an diesem Abend (90.+2).

Mit dem eingesackten Punkt sprang Milan zwar wieder mit nunmehr einem Zähler Vorsprung auf Napoli (66 Zähler) auf Rang 1, das Scudetto-Rennen gewann mit diesem Resultat aber wieder noch mehr Würze - zumal der amtierende Meister Inter auch wieder richtig mitmischt.