Der Scudetto ist nah! Theo lässt San Siro tanzen

Für den 19. Scudetto fehlt Milan nur noch ein einziger Schritt! Die Rossoneri haben am vorletzten Serie-A-Spieltag beim schwierigen Duell mit Atalanta Bergamo, das noch auf das europäische Geschäft hofft, ein ganz wichtiges 2:0 eingefahren. Sahnetor inklusive.

Viel Abtastarbeit war zunächst für Milan beim Duell mit Atalanta angesagt, in den ersten 45 Minuten gab es wenn überhaupt nur Annäherungen auf beiden Seiten. Rafael Leao zeigte immerhin mal sein technisches Können, Keeper Musso war beim Schlenzer aber zur Stelle (21. Minute). Außerdem setzte der dribbelstarke Portugiese einen aussichtsreichen Abschluss knapp vorbei (42.). Von den Gästen aus der lombardischen Nachbarschaft näherte sich immerhin Muriel mal an, hier parierte Maignan (32.). Zudem verzog noch Zappacosta (42.).

Das Publikum im Giuseppe-Meazza-Stadion wurde damit allerdings noch nicht von den Sitzen gerissen. Das sollte erst im zweiten Abschnitt passieren.

Theo lässt die Stimmung kochen

Hier kochte San Siro förmlich über. Los ging es auf Seiten der Gastgeber zunächst in der 56. Minute, als Aushängeschild Rafael Leao nach ansehnlicher Vorarbeit von Tonali und Junior Messias frei vor Schlussmann Musso eiskalt via Tunnel vollstreckte (56.). Das Tor Richtung Scudetto wurde damit ein erstes Mal noch weiter aufgestoßen.

Das Schmankerl des Abends unter den Augen des auf der Bank sitzenden Ibrahimovic sollte allerdings erst noch kommen - und was für ein Highlight das war: Nach einem überragenden Tackling von Krunic gegen den kurz zuvor erst eingewechselten Bergamasken Boga landete die Kugel kurz vor dem eigenen Sechzehner bei Theo. Und der Milan-Führungsspieler gab diese nicht mehr her, sprintete vielmehr über beinahe 80 Meter an allen Gegenspielern wie an Hütchen vorbei - nur um dann halblinks im Strafraum eiskalt zum 2:0 zu vollstrecken (75.). Standing Ovations von den Rängen waren die Folge für den 2019 von Real nach Mailand gekommenen und lauthals gefeierten Franzosen.

Die aktuelle Tabelle der Serie A

Während die Bergamasken mit dieser Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze kassierten, feierten die Milanisti mit der Mannschaft den vorletzten Schritt Richtung Meisterschaft. Das Szenario sieht wie folgt aus: Gelingt am kommenden Sonntag ein Sieg beim im Mittelfeld stehenden Klub Sassuolo Calcio, ist den Rossonero der 19. Scudetto nicht mehr zu nehmen. Sollte der amtierende Meister und AC-Erzrivale Inter bei Kellerkind Cagliari Calcio an diesem Sonntagabend (20.45 Uhr) außerdem nicht gewinnen, wäre der langersehnte Triumph für "Ibra", Rafael Leao, Trainer Stefano Pioli & Co. bereits auf dem Sofa eingefahren.