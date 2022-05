Mikromobilität: Große Zukunft für die Kleinen?

Die innerstädtische Verkehrswende soll auch mithilfe der sogenannten Mikromobilität gelingen. Neben dem guten alten Fahrrad fallen viele neue Mitspieler unter diesen Begriff. Scooter statt SUV - ist das jetzt die Zukunft?

Autos Stoßstange an Stoßstange, dicke Luft, zugeparkte Straßen: Damit soll die Mobilitätswende Schluss machen. In Zukunft, so die Vision, werden unsere Städte ein anderes Bild abgeben - grüner, lichter, luftiger, lebenswerter.

Raus also mit dem Auto aus der City? Das ist der Plan. Einerseits. Andererseits wird individuelle Mobilität als hohes und erhaltenswertes Gut geschätzt. Nur neu gedacht soll sie werden - kleiner und vor allem umweltfreundlicher. "Mikromobilität" lautet das Schlagwort. Eine genaue Definition des Begriffs gibt es zwar nicht. Grob gesagt, ist damit aber das Vorankommen mithilfe von Kleinstfahrzeugen gemeint. Leicht und kompakt sind sie, manche haben überhaupt keinen Motor, die meisten aber werden batterieelektrisch angetrieben und fahren oft nicht schneller als 25 km/h. Die Mikros können Personen befördern, im Regelfall eine oder zwei, aber auch Lasten. Immer jedoch beanspruchen sie - der zweite Vorteil neben dem lokal emissionsfreien Betrieb - wenig Verkehrsfläche.

Platz für Grünflächen und Spielstraßen

Darin liegt viel Charme für die Nutzer und Nutzerinnen, die flink durchs Verkehrsgeschehen gelangen. Und auch das Leben in der Stadt könnte profitieren: Eine McKinsey-Studie hat sich mit München beschäftigt und berechnet, dass dort eine Fläche von 180 Fußballfeldern frei würde, wenn bis 2030 der Anteil von Mikrogefährten am Verkehrsaufkommen von derzeit 5 bis 10 auf dann 20 bis 30 Prozent steigt. Platz, der sich in Grünflächen und Spielstraßen umgestalten oder mit Cafés belegen ließe. Das entspricht auch den Vorstellungen vieler Stadtplaner, die mehr verkehrsberuhigte Viertel anstreben. "Superblocks" heißen solche Konzepte, in der katalanischen Metropole Barcelona sind sie als "Superilles" bekannt - der motorisierte Verkehr wird hier weitestgehend an der Durchfahrt gehindert und stattdessen um das Quartier herumgeleitet.

Erfolgsgeschichte "Pedelec"

Cargobike statt Kombi: Das sieht man jetzt immer öfter. pd-f/Luka Gorjup

Die Welt der Mikromobile teilt sich auf in ein- und zweispurige Fahrzeuge. Welche von ihnen am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen, regelt die vor drei Jahren in Kraft getretene Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Vorgeschrieben wird den Gefährten beispielsweise eine Lenk- oder Haltestange. Hover- oder Skateboards bleiben da also außen vor. Nicht aber das Pedelec, das in den vergangenen Jahren einen wahren Siegeszug erlebt hat, allein im Jahr 2021 sind laut Statista deutschlandweit zwei Millionen Einheiten verkauft worden, ohne die bekannten Lieferschwierigkeiten wären es wohl noch deutlich mehr geworden. Die E-Bikes gibt es auch in extraschnell: S-Pedelecs heißen sie dann (einen Test können Sie hier nachlesen), ihre Motorunterstützung reicht über die normalerweise vorgelegten 25 km/h hinaus und geht bis zu 45 km/h. Allerdings dürfen S-Pedelecs nicht auf Fahrradwegen bewegt werden, zudem benötigen sie ein Versicherungskennzeichen. Der Fahrer/die Fahrerin muss einen Helm tragen sowie - sofern ab April 1965 geboren - einen Führerschein AM vorweisen können.

Kaum mehr wegzudenken aus dem Stadtbild sind inzwischen auch Lastenfahrräder, die es dank elektrischer Unterstützung leicht machen, Einkäufe oder sonstige Fracht zu transportieren. Dazu dienen dann spezielle Cargoboxen, andere Vorrichtungen wiederum erlauben die Mitnahme von Kindern oder Hunden.

Parken auf kleinstem Raum: Mitte 2023 soll der "Hopper" aus Augsburg auf den Markt kommen, eine Art überdachtes Pedelec. Hopper Mobility

Lastenfahrräder gibt es auch drei- oder vierrädrig, in letzterem Fall sogar mit Lenkrad, wetterfester Fahrgastzelle samt Windschutzscheibe und/oder Cargo-Aufbau. Der ursprünglich als Projekt von Schaeffler gestartete Bio-Hybrid hat es zwar letztlich doch nicht in die Serienproduktion geschafft. Vergleichbares aber schon: Das Citkar aus Berlin gibt es mit verschiedenen Aufbauten und ab 11.700 Euro, aus Augsburg wiederum soll Anfang 2023 der vollverkleidete Hopper kommen.

Auch so geht Lastentransport: Die "Delivery"-Version des Berliner Citkars. Citkar

Während die vierrädrigen Pedelecs noch Seltenheitswert im Straßenbild besitzen, haben sich E-Scooter längst etabliert. Seit Mitte 2019 sind sie auch in Deutschland erlaubt und gemäß eKFV für den Straßenverkehr zugelassen. Eingebunden werden die Scooter zumeist in ein sogenanntes Free-Floating-System, sie können also an beliebigen Orten abgestellt werden, was allerdings häufig für Ärger sorgt.

E-Scooter für die letzte Meile

E-Scooter eignen sich besonders gut als Bestandteil von Verkehrs-Ökosystemen, die außerdem öffentliche Verkehrsmittel und/oder das Auto integrieren. Das kann dann beispielsweise so aussehen, dass man per Pkw zum Park&Ride-Parkplatz fährt, dort in S- oder U-Bahn umsteigt und sich für die "letzte Meile" einen Roller greift. Auch ein eigener Scooter kann dabei zum Einsatz gelangen, dank Klappfunktion lassen sich die meisten Exemplare problemlos im Auto oder den "Öffentlichen" mitnehmen.

E-Scooter: Gekommen, um zu bleiben. ampnet/Govecs

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich zudem "richtige" Elektro-Motorroller, die dann im Bereich der Kleinkraft- und Leichtkrafträder zuhause sind und vielfach entnehmbare Akkus besitzen, die bequem in der Wohnung aufzuladen sind. Erforderlich ist ein Führerschein der Klasse AM oder A1. Ein ähnliches Konzept vermitteln E-Mofas, die ebenfalls als Kleinkraftrad gelten, maximal 4 kW/ 6 PS stark und 25 km/h schnell sind und ab 15 Jahren gefahren werden dürfen, als Legitimation genügt eine einfache Mofa-Prüfbescheinigung.

Leichtelektromobil: Jugendfrei ab 15

Dass ihnen die Mobilitätswende Zukunftsperspektiven bietet, darauf hoffen auch die Anbieter der sogenannten LEMs. Hinter dem Kürzel steckt der Begriff des Leichtelektromobils. Gemeint sind vierrädrige Fahrzeuge, die schon sehr nach Auto aussehen und insofern am ehesten eine Alternative zum Pkw darstellen können. LEMs werden je nach Leistung in die Leichtkraftfahrzeug-Klassen L6e und L7e eingeordnet. Klassiker im Segment ist der seit zehn Jahren angebotene Renault Twizy, als Neueinsteiger hat Opel den Rocks-e auf den Markt gebracht, der - 6 kW/8 PS Leistung, 45 km/h Spitze -ab 15 und mit Mopedführerschein AM pilotiert werden darf: Von dem, was die Mikromobilität hervorbringt, profitiert auch die Jugend.