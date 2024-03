Mikolajova zur slowakischen Fußballerin des Jahres gewählt

In der Admiral Frauen-Bundesliga zählt sie zu den Ausnahme-Erscheinungen. In der Slowakei ist sie nun offiziell die Beste: Maria Mikolajova vom SKN St. Pölten.

Maria Mikolajova ist Dienstagabend vom slowakischen Verband zur "Spielerin des Jahres 2023" gekürt worden. Die Mittelfeldstrategin des SKN St. Pölten gewann vor Martina Surnovska und Diana Bartovicova (beide Slavia Prag), die ex aequo auf Platz zwei landeten. Mit Diana Lemesova schaffte es eine zweite "Wölfin" in die Top-10, die defensive Mittelfeldspielerin wurde Achte.

Mikolajova ist im slowakischen Nationalteam seit Jahren eine Stütze und erzielte im Herbst in der Nations League B auch wichtige Treffer für ihr Land, unter anderem das Goldtor beim 1:0-Erfolg über Rumänien.

In der Champions-League-Gruppenphase hämmerte Mikolajova bei der 1:2-Heimniederlage der Wölfinnen gegen SK Brann einen Weitschuss rein, der es im "Goal of the Week"-Bewerb der UEFA in die Top 3 schaffte.

Wenig später machte Mikolajova im Gipfeltreffen der Admiral Frauen-Bundesliga, SKN gegen SPG Altach/Vorderland (2:0), auch den Unterschied aus. Für Trainerin Liese Brancao ist Mikolajova eine Weltklasse-Spielerin.

Zum slowakischen Fußballer des Jahres wurde Stanislav Lobotka (Napoli) gekürt. Vladimir Weiss, der mit Slovan Bratislava im Play-off der Conference League an Sturm Graz scheiterte, wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Gewählt wurden sie von slowakischen Medienvertretern, ehemaligen Spielern und Trainern.

Lesen Sie auch: Brancao im Interview: "Die Richtung stimmt, das Tempo ist langsam"