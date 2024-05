Mikkel Hansens letzter großer Titeltraum

Im Sommer endet die große Karriere von Mikkel Hansen - spätestens nach den Olympischen Spielen, sofern er von Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen denn ein Ticket nach Paris erhalten sollte. In seiner erfolgreichen Karriere hat der mehrfache Welthandballer fast alles erreicht - aber eben nur fast. Auch deshalb ist das Viertelfinale mit Aalborg gegen Veszprem am heutigen Abend von besonderer Bedeutung.

Mikkel Hansen wurde der Handball sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Schon Vater Flemming Hansen spielte Handball, absolvierte insgesamt 120 Auswahlspiele für sein Heimatland. Die Reise zu den Olympischen Spielen von Los Angeles 1984 macht der Rückraumspieler damals zwar mit, allerdings nur als Reservist und ohne Einsatzzeit.

Schon früh wurde das Talent von Mikkel Hansen sichtbar, zunächst bei den Traditionsvereinen Helsingör IF und Virum-Sorgenfri HK, ab 2005 spielte er dann bei GOG, gewann dort 2007 die erste von insgesamt drei dänischen Meisterschaften und debütierte schon in Dänemarks Nationalteam.

Zwei große Titel fehlen noch

Wie sein Vater reiste er 2008 als Reservist zu Olympia, ein krankheitsbedingter Ausfall von Michael Knudsen brachte ihn dann auf die große Sportbühne. Bei den Spielen von Peking gehörte Hansen schon offiziell zum Kader des FC Barcelona, wo er im Sommer hin wechselte. Die Katalanen waren in diesem Zeitraum nicht so dominierend in der Liga Asobal wie derzeit, zwei Siege bei der Copa del Rey fallen in diesen Zeitraum.

Beim ambitionierten Projekt AG Kopenhagen sammelte er zwei weitere Meisterschaften, ehe er dann 2012 zu Paris St. Germain ging und das Team in die nationale Spitze führte. Neun Meisterschaften in zehn Jahren, fünf Pokalsiege und drei Ligapokalsiege.

Auf Clubebene fehlen Hansen allerdings vor allem noch zwei Erfolge - die EHF Champions League und auch der IHF Super Globe. Das Finale der Königsklasse erreichte er 2010 mit dem FC Barcelona und 2017 mit Paris St. Germain - die Titel feierten hinterher der THW Kiel und Vardar Skopje. Bei der Vereins-WM stand er 2016 im Endspiel mit Paris, doch die Füchse Berlin triumphierten.

Redkordtorschütze der Großturniere

Individuell hat der 36-Jährige alles abgeräumt - Dreimal ernannte ihn die IHF zum Welthandballer (2011, 2015, 2018), je zweimal wurde er Torschützenkönig einer Handball-WM sowie der EHF-Champions League. Sowohl bei WM, EM und Olympischen Spielen stand Hansen im All-Star-Team, wurde bei vier Großturnieren sogar wertvollster Spieler (MVP). Er ist Rekordtorschütze bei Olympia (165 Tore), Weltmeisterschaften (351 Tore) und Europameisterschaften (296 Tore.)

Auch mit dem Nationalteam sammelte Hansen alle wichtigen Titel - Olympiasieger 2016, Europameister 2012 und dreimaliger Weltmeister 2019, 2021 und 2023. Insgesamt kommt der Rückraumspieler auf elf Medaillen bei internationalen Großturnieren und zehn Finalteilnahmen.