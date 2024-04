Mikkel Hansen kurz vor Comeback

Mikkel Hansen fehlt seit Anfang März verletzt. Nun gibt es für den Handball-Superstar, der im Sommer seine Karriere beenden wird, Hoffnung auf ein baldiges Comeback.

Der Däne Mikkel Hansen fehlt seinem Team Aalborg Håndbold derzeit aufgrund einer Leistenverletzung. Seit Anfang März kann der 36-Jährige deshalb nicht auf der Platte mithelfen.

"Ich bin nicht weit weg. So viel kann ich sagen", wird Mikkel Hansen von TV 2 zitiert. Der mehrfache Welthandballer hätte nach eigener Aussage schon beim Auswärtsspiel gegen Bjerringbro/Silkeborg (33:22-Sieg von Aalborg) spielen können.

"Wir haben darauf geachtet, dass ich noch ein paar Trainingseinheiten mit Volldampf absolviere (...)", so Hansen gegenüber TV 2. "Also vielleicht vier oder fünf Trainingseinheiten mit Volldampf und dann sehen wir, wie es sich entwickelt." Bis jetzt mache er gute Fortschritte.

"Manchmal muss man auch über den Tellerrand hinausblicken"

"Man will immer spielen, aber manchmal muss man auch über den Tellerrand hinausblicken. Wenn die Verletzung wieder aufflackert, dauert es ein bisschen länger", meint Mikkel Hansen. Der Rückraumspieler stand zuletzt am 3. März gegen Fredericia für Aalborg auf dem Spielfeld. Da bekam er Probleme mit der Leiste.

"Es war schmerzhaft, und natürlich behindert es das Spiel. Man kann zwar ein bisschen spielen, aber wenn es chronisch wird, ist es nicht gut. Es hat etwas gedauert, aber bei einer solchen Verletzung ist es wichtig, ein bisschen vorsichtig zu sein und dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird", so Mikkel Hansen.

Comeback am Sonntag?

Schließlich hat der wahrscheinlich beste dänische Handballer überhaupt noch einiges vor bis zu seinem Karriereende - sowohl im Verein, als auch in der Nationalmannschaft: Mit Aalborg peilt er nicht nur den Meistertitel an. Er möchte endlich auch zum ersten Mal die Champions League gewinnen. Zum Abschluss einer beeindruckenden Karriere sollen die Olympischen Spiele in seiner früheren Wahlheimat Paris folgen.

Das nächste Spiel mit Aalborg steht am Sonntag (21. April) an - auswärts gegen Mors-Thy Håndbold. Vielleicht dann schon mit Mikkel Hansen. In der Champions League trifft das dänische Top-Team im Viertelfinal-Hinspiel am 25. April zu Hause auf Telekom Veszprém.

Kommentar: Mit Mikkel Hansen verliert der Handball seinen ersten Superstar

Mikkel Hansen beendet Handball-Karriere

Die große Karriere von Mikkel Hansen

Diese Handball-Weltstars hören im Sommer auf