Mikhailov hilft bei der Führung, nun droht die Bank

Hinten und vorne konnte Schalke gegen den SC Paderborn mit viel Erfahrung aufwarten, das Durchschnittsalter des gesamten Mittelfelds bildete dazu den krassen Kontrast. Der 18-jährige Achter Yaroslav Mikhailov war nicht unbeteiligt an der Führung, jetzt droht ihm aber wieder die Bank.

Ko Itakura und Thomas Ouwejan sind beide 25 Jahre alt. Der eine, Itakura, war damit neben den beiden Ü-30-Profis Salif Sané (31) und Marcin Kaminski (30) im Spiel gegen den SC Paderborn (2:0) der Jüngste in der Abwehr, der andere, Ouwejan, vor dem 23-jährigen Blendi Irdizi und den beiden 21-jährigen Florian Flick und Darko Churlinov der Älteste im Mittelfeld.

In diesem Mannschaftsteil setzte Dimitrios Grammozis also auf die Abteilung "Junge Wilde", wobei der Trainer besonders mit einer Personalie überraschte: Yaroslav Mikhailov könnte vom Alter her auch noch in der U 19 mitmischen, gegen Paderborn stand der 18-Jährige, der im Sommer erst nur Gastspieler gewesen war und dann doch als Leihkraft von Zenit St. Petersburg verpflichtet wurde, aber in der Startelf, während gestandene Profis wie Dominick Drexler und Danny Latza nur auf der Bank saßen. Für Mikhailov musste Rodrigo Zalazar weichen, über den Grammozis sagt, dass dieser aktuell "eine kleine Delle in seiner Leistung" habe.

Überraschungs-Achter Mikhailov hingegen durfte "sich beweisen". Er war es dann auch, der auf der linken Angriffsseite den Freistoß herausholte, welcher zum frühen 1:0 führte. Ebenfalls hervorzuheben ist Mikhailovs präzise Hereingabe in der Verlängerung der ersten Hälfte, Simon Terodde konnte den Ball aber nicht perfekt kontrollieren.

Aber längst nicht alles war überzeugend, was Mikhailov fabrizierte. Kurz vor der Pause entwickelte sich aus seinem kläglichen Schussversuch ein Gegenangriff, der dem SC Paderborn beinahe den zwischenzeitlichen Ausgleich beschert hätte.

Unterm Strich lässt sich sagen: Der 18-Jährige hat seine Sache gut gemacht, gegen den Karlsruher SC in einer Woche ist mit ihm angesichts der namhaften Konkurrenz aber nicht erneut in der Startaufstellung zu rechnen.