Mike Hanke wechselt als Nachwuchstrainer zum DFB

Mike Hanke verlässt Borussia Mönchengladbach und steht künftig bei der U 15 des Deutschen Fußball-Bundes als Co-Trainer an der Seitenlinie.

Mike Hanke wechselt zum Deutschen Fußball-Bund. Wie der Verband am Samstag mitteilte, übernimmt der 40-Jährige ab sofort als Co-Trainer die U-15-Junioren an der Seite von Michael Prus. "Seit Hannes Wolf uns in Gladbach die wunderbare Trainingsphilosophie Deutschland vorgestellt hat, war ich in intensiverem Kontakt mit dem DFB. Jetzt freue ich mich total auf die neue Aufgabe und darauf, die Spieler zu sichten und den Staff kennenzulernen", wird Hanke auf der Verbands-Website zitiert.

"Mich reizt es zu sehen, wie beim DFB mit den besten Talenten unseres Landes gearbeitet wird. Die Entwicklung der Jungs zu begleiten und sie auch abseits des Rasens zu fördern - das hat mir von Beginn meiner Trainerlaufbahn an Spaß gemacht", so der ehemalige Stürmer weiter. "Ich bin mir sicher, dass ich von einem erfahrenen Trainer wie Michael Prus selbst noch viel lernen kann und freue mich sehr, bei den beiden Sichtungen loszulegen."

Die Sichtung für die neue U-15-Nationalmannschaft startet bereits kommende Woche. Hanke arbeitete bislang als Assistent für die U 17 von Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Als Spieler erzielte der frühere Stürmer in 284 Bundesliga-Spielen 57 Tore, unter anderem lief er für Schalke 04, den VfL Wolfsburg, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg auf. Zudem absolvierte er zwölf Länderspiele (ein Tor).