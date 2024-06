Mikautadze und die Rolltreppe: Jetzt dürfte es nach oben gehen

Er ist der beste Torschütze der Gruppenphase. Nicht Kylian Mbappé. Nicht Harry Kane. Nicht Cristiano Ronaldo. Sondern Georges Mikautadze, Georgier, gescheitert bei Ajax Amsterdam und vor der EM mit dem FC Metz aus der Ligue 1 abgestiegen. Doch jetzt könnte seine Karriere Fahrt aufnehmen.

Der Shootingstar der bisherigen EM: Georges Mikautadze, Torschütze in jedem Gruppenspiel. LightRocket via Getty Images

Es gibt da diesen Kurzfilm, den Ajax Amsterdam vor knapp einem Jahr auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Ein Behind-the-scenes-Video eines Kamerateams, das Georges Mikautadze am Tag seiner Vertragsunterschrift begleitet hat. Man sieht den Georgier, wie er mit dem damaligen Sportdirektor Sven Mislintat an einem Tisch Platz nimmt und den Kontrakt unterschreibt. Ein paar Sekunden später sieht man ihn, wie er auf der Geschäftsstelle an Bildern von Marco van Basten und Luis Suarez vorbeiläuft, früheren Stürmern des Vereins, die sich einen Namen im Weltfußball gemacht haben. Und dann, als das Video fast vorbei ist, sieht man Mikautadze schließlich auch, wie er mit einer Rolltreppe eine Etage nach unten fährt.

Die Frage, welche Sequenz am besten passt, wenn man jetzt das Kapitel Mikautadze und Ajax Amsterdam einordnen will, stellt sich im Grunde gar nicht. Mikautadze lächelnd? Mikautadze neben van Basten und Suarez? Nein, das trifft es beim besten Willen nicht. Aber Mikautadze, wie es nach unten geht, das ist dann doch ein adäquates Bild.

23 Tore zum Aufstieg mit Metz - doch dann der Einbruch

Als der Mittelstürmer im August 2023 bei Ajax aufschlug, hatte er den FC Metz gerade in die erste französische Liga geschossen. Mit 23 Toren war er der beste Schütze der Ligue 2 gewesen - nun versuchte er sein Glück in der Eredivisie und fand es nicht. 236 Einsatzminuten, verteilt auf sechs Ligaspiele, dazu ein Pokal-Auftritt und zwei Kurzeinsätze in der Europa League: Mikautadze kam in Amsterdam nicht zurecht und kehrte im vergangenen Januar, nach nur einem halben Jahr bei Ajax, nach Metz zurück.

Und siehe da: In seiner alten Heimat, in Frankreich, wo er als Sohn einer georgischen Familie geboren wurde, wo er bei Olympique Lyon und in Metz seine Ausbildung erhielt, da trumpfte er wieder auf. In 20 Ligue-1-Spielen gelangen Mikautadze nicht weniger als 13 Tore und vier Vorlagen. Eine Bilanz, mit der er den direkten Wiederabstieg von Metz zwar nicht verhindern konnte, mit der er aber das Interesse anderer Vereine weckte.

Dass Mikautadze jetzt auch noch drei Tore bei der EM erzielt hat, trägt sein Übriges zu den Begehrlichkeiten bei. Der 23-Jährige ist der Shootingstar des bisherigen Turniers und neben Giorgi Mamardashvili und Khvicha Kvaratskhelia einer der Erfolgsgaranten der Georgier, die nun an diesem Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker.de) im Achtelfinale auf Spanien treffen.

Kein Wunder also, dass es zahlreiche Klubs gibt, die Mikautadze gerne verpflichten würden, doch die AS Monaco soll mit ihren Bemühungen bereits recht weit gekommen sein. Wahrscheinlich also, dass Georges Mikautadze dort bleibt, wo er bisher am erfolgreichsten war und die Rolltreppe fast ausschließlich nach oben fuhr: in Frankreich.