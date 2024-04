Mikael Aggefors über sein Blitz-Comeback beim SC Magdeburg

Im vergangenen Sommer beendete Mikael Aggefors bei Aalborg Haandbold seine Karriere, kehrte zu Ex-Klub Alingsas HK zurück, um dort neben einem Vollzeitberuf als Torwarttrainer zu arbeiten. Nach dem Sieg im DHB-Pokal am Sonntag sprach der 39-Jährige gegenüber handball-world über seinen Wechsel zum SCM und das REWE Final4 in Köln. Zwei Titelchancen in der Bundesliga und der Champions League hat der Schwede, der mit Felix Claar, Albin Lagergren, Oscar Bergendahl und Daniel Pettersson gleich vier Landsleute im Team weiß, mit Magdeburg noch in dieser Saison.

Mikael Aggefors (re.) konnte mit vier Landsleuten den Titelgewinn feiern. saschaklahn.com/Nick Jürgensen