Mika-Sprecherin Mayke Dahn: "Besonders toll, dass wir vieles gemeinsam aufnehmen"

Mayke Dahn spricht die Super-Sprinterin Mika in den Zauberkicker-Hörspielen. Im Interview mit dem kicker erzählt Dahn, wann sie das letzte Mal so richtig mutig sein musste und warum sie sich mit ihrer Rolle Mika besonders gut identifizieren kann, trotz der Tatsache, dass sie keine Fußball-Vergangenheit hat.

1. Persönliches

Waren Sie selbst im Internat oder sind Sie auf eine öffentliche Schule gegangen?

Ich selbst habe eine öffentliche Schule besucht.

Was können Sie besonders gut?

Kochen.

Was hilft, wenn man sehr aufgeregt ist, wenn man sich etwas nicht traut, wenn man mutig sein will und wenn man sich überwinden muss?

Drei mal tief durchatmen und sich selber ins Gedächtnis rufen, was man schon alles geschafft hat.

In dieser Atmosphäre lässt es sich am besten sprechen...

Zusammen mit Kollegen im Studio, ohne Druck.

Wenn Sie sich eine magische Fähigkeit aussuchen dürften, welche wäre das?

Ich würde gerne fliegen können.

Wann mussten Sie das letzte Mal richtig Mut beweisen?

Als ich im Studio singen musste.

2. Hörspielspezifisch

Wenn Sie sich ein magisches Maskottchen als Begleiter aussuchen dürften, welches wäre es und welche Fähigkeiten hätte es?

Es wäre ein Drache, der mich überall hinbringen und mich beschützen könnte.

Mika, weil sie sich von Anfang an in der männerdominierten Fußballwelt behauptet und es ihr egal ist, was andere sagen oder denken.

Was ist Ihre liebste Figur der Zauberkicker?

Pelé.

Mit welcher Figur können Sie sich am meisten identifizieren und warum?

Mika, weil sie sich von Anfang an in der männerdominierten Fußballwelt behauptet und es ihr egal ist, was andere sagen oder denken.

Was macht Ihnen an der Geschichte der Zauberkicker am meisten Spaß?

Was ich besonders toll an den Aufnahmen finde, ist, das wir vieles gemeinsam aufnehmen. Dass wir als Sprecher zusammen spielen und miteinander agieren können.

