Mihambo und Klosterhalfen führen DLV-Team für Hallen-EM an

Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und die laufstarke Konstanze Klosterhalfen führen das deutsche Leichathletik-Team bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul an.

Ein 32-köpfiges deutsches Team wird in der kommenden Woche bei den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul antreten. Prominenteste Athletinnen im am Freitag veröffentlichten Aufgebot sind Weitsprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo und 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen. Beide dürfen sich auch in der türkischen Metropole Medaillenhoffnungen machen. Bei den Wettbewerben vom Donnerstag bis zum Sonntag kommender Woche wird Klosterhalfen über 3000 Meter antreten.

Nicht dabei ist dort Sprinterin Gina Lückenkemper, die Doppel-Europameisterin vom Vorjahr in München verzichtet auf einen Start über die 60 Meter. Dafür stehen andere Medaillengewinnerin und -gewinner der Freiluft-EM im Team, das der deutsche Verband bekannt gab. Dazu zählen die Staffel-Europameisterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Meyer im Sprint sowie Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Hochspringer Tobias Potye, die jeweils Silber holten.

Die Hallen-EM findet trotz des verheerenden Erdbebens in der Türkei wie geplant statt. Die Veranstaltung ist für Europas Leichtathletinnen und Leichtathleten der Höhepunkt der kurzen Hallensaison. Eine Weltmeisterschaft unter dem Dach wird es erst wieder im kommenden Jahr in Glasgow geben.