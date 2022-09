Mihambo springt bei Diamond-League-Finale nur auf Rang vier

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Speerwurf-Europameister Julian Weber haben den Sieg beim Finale der Diamond League verpasst und damit auch ein Preisgeld von 30 000 Dollar. Zum Abschluss der wichtigsten Wettkampfserie der Leichtathletik in Zürich wurde Mihambo am Donnerstag in Zürich nur Vierte, Weber belegte den dritten Platz.

Malaika Mihambo, hier noch beim Istaf in Berlin, wurde wenige Tage später beim Diamond-League-Finale Vierte. IMAGO/camera4+