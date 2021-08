Mihambo im Finale - McKeon und Dressel überragen - Deutsche Reiter protestieren

Zum Abschluss der Schwimmwettbewerbe setzen Australien und die USA die Ausrufezeichen. Florian Wellbrock holte für Deutschland eine Medaille, Malaika Mihambo sprang ins Weitsprungfinale und die Hockey-Herren erreichten das Halbfinale. Die Splitter vom Sonntag ...

Vielseitigkeits-Team legt Protest ein

Das deutsche Vielseitigkeits-Team hat nach dem Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio Protest eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung am Sonntag. Grund ist demnach das Auslösen eines Sicherheitssystems beim Ritt von Michael Jung aus Horb mit Chipmunk. Jung habe das Hindernis "ganz normal touchiert", sagte Bundestrainer Hans Melzer. Das Auslösen des Sicherheitssystems wurde mit elf Strafpunkten bestraft. Im Einzel fiel Jung dadurch vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) von Platz eins auf zehn zurück. Das deutsche Team rutschte von Rang zwei auf sechs.

+++ Gold für Gong +++

Die deutsche Kugelstoß-Meisterin Sara Gambetta hat sich in ihrem ersten olympischen Finale teuer verkauft und mit persönlicher Bestleistung den achten Platz belegt. Es siegte die chinesische Weltmeisterin Gong Lijiao mit starken 20,53 m vor der Amerikanerin Raven Saunders (19,79) und Valerie Adams aus Neuseeland (19,62).

+++ Keine Medaille für Deutschlands Fechter +++

Mann gegen Mann: Der Deutsche Andre Sanita im Duell mit Gerek Meinhardt (re.). AFP via Getty Images

Deutschlands Fechter beenden die zweiten Olympischen Spiele in Folge ohne Medaille. Die Florett-Herren verloren im abschließenden Teamwettkampf ihr Viertelfinale gegen die favorisierten US-Amerikaner mit 36:45. Der Deutsche Fechter-Bund geht somit wie schon bei den Sommerspielen vor fünf Jahren in Rio de Janeiro leer aus. Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita zeigten nach ernüchternden Einzeln, in denen keiner der Deutschen über das Achtelfinale hinausgekommen war, im Mannschaftswettkampf eine couragierte Leistung. Nach einem souveränen 45:31 im Achtelfinale gegen Kanada, startete das deutsche Trio mit viel Selbstvertrauen in das Gefecht gegen die Weltranglistenersten. Dort entwickelte sich zu Beginn eine hart umkämpfte Partie mit zahlreichen Führungswechseln. Erst in der Schlussphase zogen die US-Amerikaner mit ihren Star-Fechtern Gerek Meinhardt und Alexander Massialas davon und setzten sich erwartungsgemäß durch.

+++ Krajewski liegt gut im Rennen +++

Das deutsche Vielseitigkeits-Team ist im Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kampf um die Medaillen deutlich zurückgefallen. Nach Fehlern von Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant und Michael Jung aus Horb mit Chipmunk rutschte das Trio am Sonntag von Platz zwei auf sechs. Im Einzel fiel Jung vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) auf Rang zehn. Zweite ist hingegen Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande hinter dem Briten Oliver Townend mit Ballaghmor Class.

+++ Lessmann belegt bei Olympia-Premiere Platz sechs +++

Lara Lessmann hat bei der olympischen Premiere im BMX-Freestyle den sechsten Platz belegt. Die Berlinerin kam am Sonntag im Ariake Urban Sports Park von Tokio auf 79,60 Punkte. Erste Olympiasiegerin wurde überraschend die Britin Charlotte Worthington mit 97,50 Punkten, Silber ging an die Top-Favoritin Hannah Roberts aus den USA mit 96,10 Zählern. Bronze gewann die Schweizerin Nikita Duccaroz (89,20).

+++ Wellbrock gewinnt Bronze +++

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat die erste Männer-Medaille eines deutschen Beckenschwimmers bei Olympischen Spielen seit über zwei Jahrzehnten gewonnen. Der 23-Jährige schlug am Sonntag in Tokio über 1500 Meter Freistil beim Sieg des 800-Meter-Olympiasieger Robert Finke aus den USA als Dritter an und sicherte sich Bronze.

+++ Mihambo rechtzeitig in Top-Form +++

Konnte zufrieden sein: Malaika Mihambo. picture alliance/dpa

Deutschlands Gold-Hoffnung Malaika Mihambo ist in Tokio an die Sieben-Meter-Marke gesprungen und ins Olympia-Finale eingezogen. Die Weltmeisterin von 2019 qualifizierte sich im Glutofen Olympiastadion mit einer Saisonbestleistung von 6,98 Metern im dritten Versuch für die Medaillenkämpfe. Besser war am Sonntag nur die Serbin Ivana Spanovic (7,00). Für Maryse Luzolo vom LV Königstein (6,54) reichte es dagegen nicht für das Finale am Dienstag (03.50 Uhr/MESZ).

+++ McKeon macht es Dressel nach +++

Was Caeleb Dressel bei den Herren war, ist Emma McKeon bei den Frauen. Die Australierin gewann die 50 m Freistil souverän vor Sarah Sjöström (Schweden) sowie Pernille Blume (Dänemark) und gewann damit ihre dritte Gold-Medaille bei diesen Spielen. Damit nicht genug, denn nur etwas später holte sich gemeinsam mit Kaylee McKeown, Chelsea Hodges und Cate Campbell mit der Lagenstaffel ihr viertes Gold.

+++ Dressel wird zum Schwimmkönig +++

Ausnahmeschwimmer Caeleb Dressel hat seine vierte Goldmedaille gewonnen. Der 24-Jährige schlug im Finale über 50 Meter Freistil nach 21,07 Sekunden an und stellte damit einen olympischen Rekord auf. Zweiter wurde der Franzose Florent Manaudou, Bronze holte der Brasilianer Bruno Fratus. Dressel hatte zuvor schon Gold über die doppelte Distanz und 100 Meter Schmetterling gewonnen. Im Schmetterling-Rennen stellte er in 49,45 Sekunden einen Weltrekord auf. Zudem siegte er mit der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel der USA. Insgesamt hat er nun sechs Olympia-Goldmedaillen auf dem Konto. Zum Abschluss der Beckenwettbewerbe verhalf der 24-Jährige aus Florida der amerikanischen Lagenstaffel zu Gold in der Weltrekordzeit von 3:26,78 Minuten. Fünfmal Gold hatte vor fünf Jahren in Rio de Janeiro auch Rekord-Olympiasieger Michael Phelps bei seinem Abschied gewonnen.

+++ Krause locker im Hindernis-Finale +++

Hindernisläuferin Gesa Krause hat das Olympia-Finale über die 3000 Meter souverän erreicht. Die zweimalige WM-Dritte und Europameisterin qualifizierte sich als Zweite ihres Vorlaufs in 9:19,62 Minuten. "Ich wollte nicht unbedingt zittern. Das Schöne ist, ich habe schon auch Spurtqualitäten und konnte das auch hinten raus lösen", sagte die 28-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier, die erst vorgestern aus der Schweiz angekommen ist und seit gestern im olympischen Dorf wohnt. "Der Plan ging auf." Die anderen beiden deutschen Starterinnen Elena Burkard (Dornstetten) und Lea Meyer (Löningen) schafften es dagegen nicht ins Finale.