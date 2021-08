Mihambo im Finale - McKeon und Dressel überragen - Bencic verpasst Gold-Double

Zum Abschluss der Schwimmwettbewerbe setzen Australien und die USA die Ausrufezeichen. Florian Wellbrock holte für Deutschland eine Medaille, Malaika Mihambo sprang ins Weitsprungfinale und die Hockey-Herren erreichten das Halbfinale. Die Splitter vom Sonntag ...

+++ Bencic verpasst das goldene Double +++

Einen Tag nach ihrem Olympia-Sieg im Einzel hat Belinda Bencic die zweite Goldmedaille verpasst. Im Doppel-Finale verlor die Schweizerin an der Seite von Viktorija Golubic 5:7, 1:6 gegen das topgesetzte tschechische Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Krejcikova und Siniakova sicherten Tschechien die erste olympische Goldmedaille im Tennis.



+++ Olympia-Halbzeit: DOSB erwartet Abrutschen im Medaillenspiegel +++

Der Deutsche Olympische Sportbund rechnet mit einem deutlichen Abrutschen im Medaillenspiegel der Sommerspiele in Tokio. "Es deutet sich an, dass die ersten sechs Plätze nicht mehr zu erreichen sein werden", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig in seinem Zwischenfazit zur ersten Olympia-Hälfte. "Wir gehen davon aus, zwischen Position acht bis zwölf einzulaufen." Vor fünf Jahren reiste Deutschland als fünftbeste Nation von den Rio-Spielen ab, 2012 von London stellte es das siebtbeste Team. Ausschlaggebend wird am Olympia-Ende für den Rang im Medaillenspiegel die Anzahl der Goldmedaillen sein.

+++ Schauffele holt Golf-Gold für die USA +++

Das Golf-Gold ging an den US-Amerikaner Xander Schauffele. Der 27 Jahre alte Kalifornier mit deutschen Wurzeln spielte im Kasumigaseki Country Club eine 67er-Runde und siegte einem Gesamtergebnis von 266 Schlägen vor Rory Sabbatini (267). Dem 45 Jahre alten Slowaken gelang am Finaltag auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio mit 61 Schlägen eine Traumrunde. Um die Bronzemedaille gab es noch ein Stechen. Insgesamt lagen nach den vier Runden sieben Spieler mit jeweils 269 Schlägen auf dem dritten Platz. Nicht über das Mittelfeld hinaus kamen die beiden deutschen Starter. Nach einer abschließenden 67er-Runde belegte Hurly Long mit 277 Schlägen den 33. Platz. Drei Schläge mehr benötigte Maximilian Kieffer, der auf seiner Schlussrunde 71 Schläge brauchte und auf Position 45 landete.



+++ Schweizer Vielseitigkeitspferd nach Verletzung eingeschläfert +++

Das Schweizer Vielseitigkeitspferd "Jet Set" ist nach dem Geländeritt in Tokio eingeschläfert worden. Der 14 Jahre alte Wallach des Reiters Robin Godel hatte sich bei der Landung in der letzten Wasserkombination einen Bänderriss im rechten Vorderbein zugezogen, wie der Dachverband Swiss Olympic am Sonntag erklärte. "Aufgrund der Schwere der Verletzung und den damit einhergehenden Schmerzen musste das Pferd kurz darauf eingeschläfert werden", hieß es in einer Mitteilung. Der Reiter blieb unverletzt.

+++ Tischtennis: DTTB-Frauen souverän im Viertelfinale +++

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind mit einem ungefährdeten Sieg gegen Australien ins Viertelfinale eingezogen. Das Trio von Bundestrainerin Jie Schöpp bezwang Außenseiter Australien mit 3:0 und gab dabei nur zwei Sätze ab. Der nächste Gegner für die deutsche Mannschaft, die 2016 in Rio Silber geholt hatte, wird am Montag (3 Uhr MESZ) zwischen Südkorea und Polen ermittelt. Sollte Deutschland das Halbfinale erreichen, droht dort das Aufeinandertreffen mit der Übermacht China. 2016 hatte es das Duell erst im Endspiel gegeben.



+++ Laser-Weltmeister Buhls verpasst Segel-Medaille knapp +++

Laser-Weltmeister Philipp Buhls hat eine olympische Segel-Medaille knapp verpasst. Der 31-Jährige konnte seine ohnehin nur kleine Chance auf Edelmetall im Finale der besten Einhand-Jollensegler im Olympia-Revier von Enoshima nicht nutzen. Im Medaillenrennen der ersten Zehn ersegelte sich Buhls einen dritten Rang, blieb aber im Endklassement Fünfter. Den vor ihm liegenden Rivalen unterliefen keine großen Patzer mehr. Hinter dem Australier Matt Wearn, der sich den Olympiasieg schon vor dem Medal Race gesichert hatte, holte sich Tonci Stipanovic aus Kroatien Silber, Bronze ging an Buhls norwegischen Trainingspartner Hermann Tomasgaard.

+++ Vielseitigkeits-Team legt Protest ein +++

Das deutsche Vielseitigkeits-Team hat nach dem Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio Protest eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung am Sonntag. Grund ist demnach das Auslösen eines Sicherheitssystems beim Ritt von Michael Jung aus Horb mit Chipmunk. Jung habe das Hindernis "ganz normal touchiert", sagte Bundestrainer Hans Melzer. Das Auslösen des Sicherheitssystems wurde mit elf Strafpunkten bestraft. Im Einzel fiel Jung dadurch vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) von Platz eins auf zehn zurück. Das deutsche Team rutschte von Rang zwei auf sechs.

+++ Gold für Gong - Gambetta stolz auf Platz 8 +++

Die deutsche Kugelstoß-Meisterin Sara Gambetta hat sich in ihrem ersten olympischen Finale teuer verkauft und mit persönlicher Bestleistung den achten Platz belegt. Es siegte die chinesische Weltmeisterin Gong Lijiao mit starken 20,53 m vor der Amerikanerin Raven Saunders (19,79) und Valerie Adams aus Neuseeland (19,62). "Olympisches Finale. Bestleistung. Achter Platz. Ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen", sagte Gambetta. "Da habe ich wirklich an mir gezweifelt und mich gefragt, ob ich überhaupt dazu gehöre - ich als ehemalige Mehrkämpferin, zwischen all den großen Frauen sehe ich da vielleicht doch ein bisschen schmaler aus. Aber ich habe es mir heute bewiesen, ich habe es mir in der Quali bewiesen, dass ich verdammt nochmal hierher gehöre. Und da bin ich stolz drauf."

+++ Keine Medaille für Deutschlands Fechter +++

Mann gegen Mann: Der Deutsche Andre Sanita im Duell mit Gerek Meinhardt (re.). AFP via Getty Images

Deutschlands Fechter beenden die zweiten Olympischen Spiele in Folge ohne Medaille. Die Florett-Herren verloren im abschließenden Teamwettkampf ihr Viertelfinale gegen die favorisierten US-Amerikaner mit 36:45. Der Deutsche Fechter-Bund geht somit wie schon bei den Sommerspielen vor fünf Jahren in Rio de Janeiro leer aus. Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita zeigten nach ernüchternden Einzeln, in denen keiner der Deutschen über das Achtelfinale hinausgekommen war, im Mannschaftswettkampf eine couragierte Leistung. Nach einem souveränen 45:31 im Achtelfinale gegen Kanada, startete das deutsche Trio mit viel Selbstvertrauen in das Gefecht gegen die Weltranglistenersten. Dort entwickelte sich zu Beginn eine hart umkämpfte Partie mit zahlreichen Führungswechseln. Erst in der Schlussphase zogen die US-Amerikaner mit ihren Star-Fechtern Gerek Meinhardt und Alexander Massialas davon und setzten sich erwartungsgemäß durch.

+++ Krajewski liegt gut im Rennen +++

Das deutsche Vielseitigkeits-Team ist im Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kampf um die Medaillen deutlich zurückgefallen. Nach Fehlern von Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant und Michael Jung aus Horb mit Chipmunk rutschte das Trio am Sonntag von Platz zwei auf sechs. Im Einzel fiel Jung vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) auf Rang zehn. Zweite ist hingegen Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande hinter dem Briten Oliver Townend mit Ballaghmor Class.

+++ Lessmann belegt bei Olympia-Premiere Platz sechs +++

Lara Lessmann hat bei der olympischen Premiere im BMX-Freestyle den sechsten Platz belegt. Die Berlinerin kam am Sonntag im Ariake Urban Sports Park von Tokio auf 79,60 Punkte. Erste Olympiasiegerin wurde überraschend die Britin Charlotte Worthington mit 97,50 Punkten, Silber ging an die Top-Favoritin Hannah Roberts aus den USA mit 96,10 Zählern. Bronze gewann die Schweizerin Nikita Duccaroz (89,20).

+++ Wellbrock gewinnt Bronze +++

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat die erste Männer-Medaille eines deutschen Beckenschwimmers bei Olympischen Spielen seit über zwei Jahrzehnten gewonnen. Der 23-Jährige schlug am Sonntag in Tokio über 1500 Meter Freistil beim Sieg des 800-Meter-Olympiasieger Robert Finke aus den USA als Dritter an und sicherte sich Bronze.

+++ Mihambo rechtzeitig in Top-Form +++

Konnte zufrieden sein: Malaika Mihambo. picture alliance/dpa

Deutschlands Gold-Hoffnung Malaika Mihambo ist in Tokio an die Sieben-Meter-Marke gesprungen und ins Olympia-Finale eingezogen. Die Weltmeisterin von 2019 qualifizierte sich im Glutofen Olympiastadion mit einer Saisonbestleistung von 6,98 Metern im dritten Versuch für die Medaillenkämpfe. Besser war am Sonntag nur die Serbin Ivana Spanovic (7,00). Für Maryse Luzolo vom LV Königstein (6,54) reichte es dagegen nicht für das Finale am Dienstag (03.50 Uhr/MESZ).

+++ McKeon macht es Dressel nach +++

Was Caeleb Dressel bei den Herren war, ist Emma McKeon bei den Frauen. Die Australierin gewann die 50 m Freistil souverän vor Sarah Sjöström (Schweden) sowie Pernille Blume (Dänemark) und gewann damit ihre dritte Gold-Medaille bei diesen Spielen. Damit nicht genug, denn nur etwas später holte sich gemeinsam mit Kaylee McKeown, Chelsea Hodges und Cate Campbell mit der Lagenstaffel ihr viertes Gold.

+++ Dressel wird zum Schwimmkönig +++

Ausnahmeschwimmer Caeleb Dressel hat seine vierte Goldmedaille gewonnen. Der 24-Jährige schlug im Finale über 50 Meter Freistil nach 21,07 Sekunden an und stellte damit einen olympischen Rekord auf. Zweiter wurde der Franzose Florent Manaudou, Bronze holte der Brasilianer Bruno Fratus. Dressel hatte zuvor schon Gold über die doppelte Distanz und 100 Meter Schmetterling gewonnen. Im Schmetterling-Rennen stellte er in 49,45 Sekunden einen Weltrekord auf. Zudem siegte er mit der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel der USA. Insgesamt hat er nun sechs Olympia-Goldmedaillen auf dem Konto. Zum Abschluss der Beckenwettbewerbe verhalf der 24-Jährige aus Florida der amerikanischen Lagenstaffel zu Gold in der Weltrekordzeit von 3:26,78 Minuten. Fünfmal Gold hatte vor fünf Jahren in Rio de Janeiro auch Rekord-Olympiasieger Michael Phelps bei seinem Abschied gewonnen.

+++ Krause locker im Hindernis-Finale +++

Hindernisläuferin Gesa Krause hat das Olympia-Finale über die 3000 Meter souverän erreicht. Die zweimalige WM-Dritte und Europameisterin qualifizierte sich als Zweite ihres Vorlaufs in 9:19,62 Minuten. "Ich wollte nicht unbedingt zittern. Das Schöne ist, ich habe schon auch Spurtqualitäten und konnte das auch hinten raus lösen", sagte die 28-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier, die erst vorgestern aus der Schweiz angekommen ist und seit gestern im olympischen Dorf wohnt. "Der Plan ging auf." Die anderen beiden deutschen Starterinnen Elena Burkard (Dornstetten) und Lea Meyer (Löningen) schafften es dagegen nicht ins Finale.