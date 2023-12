Mihambo feiert Comeback in Dortmund

Nach einer bei der deutschen Meisterschaft erlittenen Verletzung verpasste Weitspringerin Malaika Mihambo die WM in Budapest. Nun will sie beim Hallen-Meeting in Dortmund ihr Comeback geben.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo plant ihr Comeback nach einer Verletzungspause am 20. Januar beim Hallen-Meeting in Dortmund. Das teilten die Organisatoren des Wettkampfs am Sonntag mit. Die 29-Jährige hatte sich im vergangenen Sommer bei den Deutschen Meisterschaften eine Muskelverletzung zugezogen und in der Folge unter anderem die Weltmeisterschaften in Budapest verpasst, bei der sie ihren WM-Titel verteidigen wollte.

"An Dortmund habe ich beste Erinnerungen und freue mich jetzt schon", wird Mihambo zitiert, die im Ruhrgebiet bereits dreimal deutsche Hallen-Meisterin wurde. Ebenfalls am Meeting in Dortmund teilnehmen wird die ukrainische Topspringerin Maryna Bech-Romantschuk, die 2019 hinter Mihambo Vize-Weltmeisterin wurde.

Die weitere Planung der Hallen-Saison ist bei Mihambo indes noch offen. Ein Start der zweimaligen deutschen Sportlerin des Jahres bei den Deutschen Hallenmeisterschaften am 17. und 18. Februar in Leipzig ist durchaus möglich, die Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März) ist mit Blick auf die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) dagegen eher fraglich.