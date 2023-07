Mihambo doch schwerer verletzt - WM nur "bei Medaillenchance"

Bittere Nachrichten für Malaika Mihambo. Deutschlands Ausnahme-Weitspringerin muss die WM in Budapest womöglich absagen - wobei ein Kriterium dagegensprechen würde.

Sorgenvolle Miene am Sonntag: Malaika Mihambo. IMAGO/Sven Simon

Die Leichtathletikwelt könnte sich womöglich umstellen müssen. Einstellen auf eine andere Weitsprung-Weltmeisterin als Malaika Mihambo, die 2019 mit sensationellen 7,30 Metern in Doha (Katar) und 2022 mit 7,12 Metern in Eugene (USA) Gold geholt hatte. Dazwischen reihte sich der Olympiasieg im japanischen Tokio ein (7,00 Meter im Jahr 2020).

Die WM-Serie der 29-Jährigen droht nun zu reißen, weil sie bei den Wettkämpfen in der ungarischen Hauptstadt Budapest (19. bis 27. August) unter Umständen gar nicht antreten wird. Mihambo hatte bei den deutschen Meisterschaften am Sonntag zwar ihren siebten Titel eingefahren (6,93 Meter), sich dabei allerdings verletzt. Beim vierten Versuch hatte sie ihren Anlauf abbrechen müssen. Am Mittwoch wurde die Diagnose bekannt.

Drei Wochen ruhiges Training - in fünf Wochen beginnt die WM

Trainer Ulrich Knapp bestätigte dem Sport-Informationsdienst in Mihambos Geburtsstadt Heidelberg "einen kleinen Muskelfaserriss", den sich die Top-Athletin im linken Oberschenkel zugezogen hat. Diese Erkenntnis hatte eine MRT-Untersuchung ergeben.

Nun müsse die doppelte Titelverteidigerin rund drei Wochen "ruhiger trainieren", so Knapp - in gut fünf Wochen beginnen die Weltmeisterschaften in Ungarn. Kaum Zeit, um wieder topfit zu werden, wenn überhaupt.

"Damit müssen wir jetzt leider leben. Das wird nicht einfach werden", sagte Knapp, der zugleich konkrete Aussichten auf ein Antreten der Weltmeisterin gab. "Wir werden alles geben. Aber sie tritt nur an, wenn sie eine Medaillenchance hat." Sprich: wenn Mihambo, deren Formkurve zuletzt nach oben zeigte, sich gut genug fühlt, um ganz vorne mitspringen zu können.