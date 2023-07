Miese Bilanz: Letschs Gedanken an den Winter

Mit dem 0:1 gegen den italienischen Zweitligisten Parma Calcio setzt Bochum auch den zweiten Test in Südtirol in den Sand. Für Trainer Thomas Letsch aber überwiegen die positiven Aspekte.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Gais (Italien) berichtet Oliver Bitter

Ein bisschen, das räumte Thomas Letsch am Abend nach dem zweiten Testspiel in Brixen allerdings fast schmunzelnd ein, sei er "schon stinkig". Aber, kündigte Bochums Trainer an, "das sieht in zehn Minuten sicher schon ganz anders aus."

Etwas angesäuert war Letsch, weil unterm Strich eben wieder kein positives Ergebnis stand, und selbst ein 0:0 gegen Parma hätte er als angenehmes Resultat registriert. Denn vor allem ging es darum, defensiv kompakter zu stehen, was über weite Strecken auch gelang, erst am Ende verlor der VfL den Faden und ließ sich von den Italienern noch düpieren.

"Zwei Drittel des Spiels gegen Spezia", resümiert Letsch, "und die erste Hälfte des Spiels gegen Parma waren gut." Die Ergebnisse, logisch, sind zweitrangig, viele positive Ansätze notierte Letsch trotz der beiden Niederlagen in Brixen. Und er fühlte sich gleich auch an den Winter erinnert, da gab es in der Vorbereitung zunächst auch eher deprimierende Ergebnisse, "und dann", so der Bochumer Trainer, "sind wir doch prima gestartet". Mit den wichtigen Sieg nach der Winterpause gegen Hertha gelang im Januar zumindest ein sehr guter Start in den zweiten Saison-Abschnitt, an dessen Ende ja die Rettung und der Verbleib in der Bundesliga stand.

Stögers Ideen fehlten zunächst - Förster meldet sich zurück

Bei allen Abstrichen ist natürlich auch zu besichtigen, dass der Bochumer Kader breiter geworden ist, gerade im Mittelfeld. Gegen Parma probierte es Letsch zunächst ohne Spielmacher Kevin Stöger, doch es war deutlich zu sehen, dass dessen Ideen im Spiel nach vorne fehlten. Anthony Losilla dürfte gesetzt bleiben, um die weiteren Plätze kämpft neben Stöger und Neu-Erwerbung Lukas Daschner, der in der Vorbereitung einen sehr agilen Eindruck hinterließ, auch Matus Bero, der als Ball-Eroberer und laufstarker Verbindungsspieler zwischen den Strafräumen punktete.

Überdies meldete sich gegen Parma nach langer Pause Philipp Förster zurück, dem ja schon in der vergangenen Saison Probleme an der Achillessehne zu schaffen gemacht hatten. Im Training hat sich der Ex-Stuttgarter wieder herangearbeitet, gegen Parma gab er in der zweiten Halbzeit sein Comeback. Gewiss erhält er beim Doppeltest am kommenden Samstag im Ruhrstadion gegen Luton Town noch mehr Spielzeit.

Klar ist auch, woran Letsch in der Trainingswoche bis dahin feilen wird. Am Sonntag Nachmittag geht es für die Mannschaft vom Flughafen Innsbruck nach Düsseldorf und per Flieger wieder nach Hause, dann dürfen die Spieler zwei freie Tage genießen, am Mittwoch startet die heiße Phase der Vorbereitung.

Neuer Innenverteidiger im Anflug - Holtmann vor Leihe

"Wir haben eine gute Basis gelegt", sagt Letsch, "jetzt geht es darum, an Frische und Spritzigkeit zu arbeiten." Die Einheiten, so der Trainer, werden nun "kürzer und knackig".

Womöglich stößt in der nächsten Woche ein weiterer Verteidiger zum Kader: Bei der Verpflichtung eines Innenverteidigers, wohl mit starkem linken Fuß, wähnen sich die Bochumer Verantwortlichen auf der Zielgeraden.

Abgewickelt werden soll bis dahin auch das Leihgeschäft von Gerrit Holtmann in die Türkei. Der Flügelstürmer, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, wird wohl für eine Saison an den türkischen Erstligisten Antalyaspor mit dem Ex-BVB-Profi Nuri Sahin als Trainer ausgeliehen.