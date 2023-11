Middendorp zieht es zurück nach Südafrika

Ernst Middendorp ist zurück in Südafrika: Nach seinem Amtsaustritt beim SV Meppen Mitte August und einem kurzzeitigen Engagement in Tansania heuert der 65-Jährige in Kapstadt an und soll die Cape Town Spurs vor dem Abstieg retten. Mit nur 3 Zählern aus den ersten elf Partien ist der Aufsteiger abgeschlagener Tabellenletzter in Südafrikas Premier League. Die südafrikanische Liga ist für Middendorp durchaus bekanntes Terrain, zuvor stand er bereits für eine Vielzahl an südafrikanischen Erstligisten an der Seitenlinie.