Middendorp ratlos: "Einer presst, der Rest schaut zu"

Die Anfangseuphorie des neuen Trainers ist im Emsland bereits verflogen. Nach dem Remis beim Tabellenführer war bei Ernst Middendorps Heimpremiere als Meppen-Coach gegen Verl ein blutleerer Auftritt seiner Mannschaft zu sehen. Der 64-Jährige suchte nach Erklärungen.

Wer meinte, beim SV Meppen würde es unter dem neuen Coach Ernst Middendorp nun schnurstracks in Richtung Nicht-Abstiegsgefilde gehen, sah sich am Dienstagabend getäuscht. Auf einen kämpferisch starken Auftritt bei Middendorps Debüt bei Tabellenführer Elversberg (2:2), folgte der heftige Aufprall.

Beim ersten Heimspiel unter dem 64-Jährigen setzte es eine 1:3-Niederlage gegen den SC Verl. Der neue Coach sah eine "enttäuschende Leistung" von seiner Mannschaft. "Einfache Pässe, die im Training gelingen, gehen heute ins Nichts", konstatierte der Emsländer.

Meppens Drucksituation wirkt leistungshemmend

Doch es fehlte nicht nur an der Genauigkeit. Die Mannschaft trat über weite Strecken der Partie nicht als Kollektiv auf. "Wir haben keine Synchronbewegung drin. Einer presst, der Rest schaut mehr oder weniger zu", ging Middendorp mit seiner Elf hart ins Gericht.

Dass der SVM aufgrund des Schneefalls im Vorfeld der Partie einige Trainingseinheiten ausfallen lassen musste, sah der Fußballlehrer nicht als Grund für das schwache Auftreten gegen die Ostwestfalen. "Da ist eine ganze Menge an fehlendem Selbstvertrauen drin. Das ist natürlich die Drucksituation, in der man sich befindet."

Abifades Aussetzer zerstört letzten Hoffnungsschimmer

Noch schlimmer wurde es, als die Gastgeber bereits im ersten Durchgang durch viel zu passives Abwehrverhalten sowie zu große Abstände zu den Gegenspielern durch Treffer von Maximilian Wolfram (22.) und Nicolas Sessa (33.) ins Hintertreffen gerieten. "Dann erstarrt man mehr oder weniger", musste ein etwas ratlos wirkender Trainer feststellen.

Aus der Pause kamen die Meppener mit vier frischen Kräften und einer anderen Körpersprache. Middendorp hatte fortan den Eindruck, "dass wir nochmal reinkommen können". Mit einen groben Foulspiel und dem daraus resultierenden Platzverweis (57.) durchkreuzte der eingewechselte Samuel Abifade allerdings die Pläne einer Aufholjagd.

"Ist es Motivation, ist es Übermotivation?", rätselte der Trainer. Um die Aktion seines Offensivmanns schließlich auf den Punkt zu bringen: Er habe sich "definitiv nicht clever" verhalten.

Middendorp: "Das ist sicherlich nicht ganz so einfach"

Das Spiel war gelaufen, zumal wenige Minuten nach der Hinausstellung Verl durch Doppeltorschütze Sessa erhöhte (61.). "Mit der Roten Karte wird es sehr, sehr schwierig", so ein bedienter Middendorp. Auf die Frage, was dem Trainer in der bedrohlichen Lage des Abstiegskampfes - Meppen hat vier Zähler Rückstand aufs rettende Ufer - Mut mache, ließ er einige Sekunden mit einer Antwort auf sich warten. "Das ist sicherlich nicht ganz so einfach", gestand Middendorp. Um folglich ein wenig hoffnungsvollere Töne folgen zu lassen. "Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das nicht im Moment gelöst wird. Wir sind nur vier Tage auf dem Trainingsplatz."