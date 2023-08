Middendorp nach Rücktritt: "Habe nicht geschafft, dass sie das Maximale auf den Platz bringen"

Nach dem Trubel um den überraschenden Rückzug von Ernst Middendorp ist der SV Meppen nun fieberhaft auf Nachfolgersuche. Das Anforderungsprofil des Vereins ist klar. Derweil übt der Trainerroutinier auch selbstkritische Worte, nennt seine Entscheidung dennoch "verantwortungsbewusst".

Abgang mit Knalleffekt: Der Rücktritt von Ernst Middendorp als Trainer und Sportlicher Leiter des SV Meppen hat für ein riesiges mediales Echo gesorgt. Schnellstmöglich zur Tagesordnung übergegangen sind danach die Verantwortlichen des Regionalligisten. Intensiv läuft vor allem die Suche nach einem neuen Coach. Vergangenen Mittwoch im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Jeddeloh hatte Middendorp hingeworfen - am 3. Spieltag. In deutlichen Worten formulierte er seinen Unmut. Das entsprechende Videointerview ging viral. Er habe der Mannschaft mitgeteilt, dass er nicht dafür geeignet sei, Amateure zum Laufen zu bringen, sagte Middendorp unter anderem nach der zweiten Niederlage in Folge. Man verhalte sich unprofessionell, albern und amateurhaft, ergänzte der 64-Jährige.

Der wie seine Kollegen von dem Rücktritt überraschte Sportvorstand des SV Meppen bedauert Middendorps Entscheidung. "Ich hätte mir gewünscht, dass er das weitergeführt hätte, was er angefangen hat", sagte Heiner Beckmann. Er vermutet eine Kurzschlussreaktion des ehemaligen Bielefeld-Trainers. "Dass Ernst Middendorp aus der Emotion heraus diese Entscheidung trifft, damit muss man leben."

Beckmann und Co. hoffen innerhalb der Mannschaft auf einen "Jetzt-erst-Recht-Effekt". Übergangsweise übernimmt Co-Trainer Steffen Puttkammer die Verantwortung.

Der Verein bemüht sich rasch um eine Neubesetzung auf dem Stuhl des Chefcoaches. "Wir wollen primär einen Trainer präsentieren. Das hat Vorrang", sagte Beckmann. Zum Anforderungsprofil erklärt der Sportvorstand: "Es muss ein Trainer sein, der mit jungen Spielern gut arbeiten kann. Es muss ein Trainer sein, der die Jungs kennt und sie weiterbringen kann." Ob Meppen eine externe oder interne Lösung, ließ Beckmann offen. "Es muss eine passende Lösung sein", so Beckmann.

"Es war extrem energiezehrend"

Middendorp, der das neue Team nach dem Abstieg aus der 3. Liga selbst zusammengestellt hat, untermauerte zwei Tage nach seinem Rücktritt seine Position: "In den vergangenen zweieinhalb Monaten war es extrem energiezehrend, die Zusammenstellung des Kaders unter den gegebenen finanziellen Limitationen des Clubs durchzuführen", teilte er mit. "Es ist letztendlich gelungen, einen wettbewerbsfähigen, jungen Kader zusammenzubringen."

Die Truppe habe mehr Qualitäten als sie bisher in den Spielen gezeigt habe. Erfolg bekomme eine Mannschaft jedoch nur, wenn sie hart arbeite und gewinnen wolle. "Hier muss ich gestehen, habe ich es über die vergangenen zwei Monate trotz intensiver Bemühungen nicht geschafft, die zumeist jungen Spieler dahin zu bringen, dass sie das Maximale auf den Platz bringen", so Middendorp weiter. "Ich habe es über die vergangenen zwei Monate festgestellt und jetzt sehr verantwortungsbewusst eine Entscheidung getroffen, um letztlich der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, dass sie es doch können."

Ob die Mannschaft das tatsächlich kann und eine passende Antwort auf Middendorps Kritik hinbekommt, wird sich auch am kommenden Mittwoch zeigen. Im Niedersachsenpokal geht es dann zu Hause gegen den SSV Jeddeloh.