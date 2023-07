Middendorp im Interview: "Ohne Spaß oder Leidenschaft frisst einen das auf"

Dem SV Meppen blieb nach dem Drittligaabstieg nur ein gestandener Fußballer. Trainer und Sportlicher Leiter Ernst Middendorp erklärt, wie schwer die Zusammenstellung des neuen Kaders war - und spricht über seine Doppelfunktion.

Hatte in den vergangenen Wochen viel am Telefon zu tun: Meppen-Coach Ernst Middendorp. IMAGO/kolbert-press

Herr Middendorp, der Umbruch beim SV Meppen ist radikal. Alle gestandenen Spieler bis auf Willi Evseev sind weg. War das ein bewusst geplanter Neubeginn nach dem Abstieg?

Es war anfänglich eine Art "Hybridmission". Der Kader, der aus 37 Leuten bestand, musste sich verändern. Aus der Perspektive unserer Möglichkeiten haben wir jeden einzelnen Spieler durchleuchtet. Wir mussten relativ schnell feststellen, dass das nicht unser Schwerpunkt sein kann, weil wir die Vorstellungen der Spieler hinsichtlich der Entlohnung nicht erfüllen konnten, sondern dass wir es nur mit drei, vier Leuten realisieren können. Wir hatten Marek Janssen unter Vertrag, wir haben lange mit Willi Evseev gesprochen. Wir haben Jonas Fedl, der nicht unbedingt seine ganz große Saison hatte, aber eine wertvolle Figur sein kann. Lukas Eixler, Luca Prasse, zwei Jüngere, hatten wir auch schon dabei. Das war es aber schon.

Dann haben Sie den Schwerpunkt auf Spieler von außerhalb gelegt...

Wehen, Osnabrück und Elversberg sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Da haben wir geschaut: Gibt es Spieler, die vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, mit denen wir uns unterhalten können? Die Vereine waren sehr kooperativ. Wir haben auch in den holländischen Bereich geschaut, sodass wir uns im Moment zu 90 Prozent in der Kaderzusammenstellung wiederfinden. Wir müssen in ein, zwei Spielen sehen, was wir wirklich von Daniel Haritonov, Fynn Seidel oder anderen erwarten können, um vielleicht Mitte bis Ende August, wenn die Transferperiode endet, doch zu sagen, wir müssen uns korrigieren oder ergänzen.

Der Kader ist jung. War das der Reduzierung des nach Vereinsangaben von 3,8 Millionen auf etwa eine Million Euro gekürzten Etats geschuldet?

Es gibt ein Portfolio von Gründen. Es sind natürlich Limitationen da in finanzieller Hinsicht. Wenn ich mich mit einem Familienvater, 28, zwei Kinder, unterhalte oder mit einem 22-Jährigen, der nur sich selbst versorgen muss, fallen unterschiedliche Kosten an. So erklärt sich, dass man auf dem Markt ein Segment angeht, wo man sagt, da hast du vielleicht eine größere Chance, den Spieler zu bekommen. Dass er dann jünger ist, ist zwangsläufig der Fall.

Wie weit ist die Kaderplanung?

Aktuell gehören 19 Feldspieler und drei Torhüter dazu. Da sind Spieler integriert, die vergangene Saison noch in der U 19 gespielt oder in die Oberliga aufgestiegen sind.

Wenn noch Personal käme, wären es vor allem Spieler für Führungsaufgaben?

Wir haben gesagt, dass es uns gut zu Gesicht steht, wenn wir den einen oder anderen Spieler bekommen, der schon einige Jahre im Profibereich unterwegs ist. Wie Willi Evseev. Wie weit wir Möglichkeiten haben, noch etwas Gestandenes auf das Tablett zu bringen, hängt von den Zuschauerzahlen am Start ab und inwieweit Sponsoren bereit sind, mitzumachen. Das gäbe uns mehr Spielraum.

Wer sind die aktuellen Schlüsselfiguren im Meppener Spiel?

Der Torwart sollte immer eine bestimmende Figur sein, wie Bennet Schmidt, der in Freiburg ausgebildet wurde. Der zentrale Verteidiger Sander van Looy hat in Schweden in der ersten und in Holland in der zweiten Liga gespielt, aber im letzten Jahr keinen Spielnachweis. In Sachen Fitness und Athletik ist er auf einem guten Weg, auch die Dominanz, die er ausstrahlt. Tim Möller bietet spielerische Lösungen im zentralen Mittelfeld an. Durch eigene Aktionen und das Dirigieren an der Seite von Evseev. Vorne haben wir Marek Janssen, der durch seine Präsenz dominant sein sollte.

Sie gelten als akribischer Arbeiter. Beim SV Meppen sind Sie Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion. Wie groß ist die Belastung durch diese Doppelfunktion?

Es hat sich durch meine Tätigkeiten im Ausland ergeben, dass ich immer ein gewisses Maß Headcoach war, aber mit der Technical-Direktor-Position gleichzeitig zwei Rollen übernehmen musste. Ohne Spaß oder Leidenschaft würde so eine Doppelfunktion einen sicher auffressen. Im Moment ist es viel Arbeit, man spürt hier oder da, dass man vielleicht ein bisschen durchpusten müsste. Aber das belastet mich nicht.

Was ist das Saisonziel?

Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, aber die möchte ich schon eher in der Form definieren, dass ich sage: Lass uns mit der Leistungs- und gleichzeitig der Prozesszielsetzung beschäftigen.