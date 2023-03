Middendorp-Debüt beim Primus - Brisantes Niedersachsenderby: Das bringt der 26. Spieltag

Formstarke Hallenser eröffnen am Freitag, ehe ein richtungsweisendes Niedersachsen-Derby am Samstag im Blickpunkt steht. In Elversberg steigt bei einem Trainer-Comeback ein Duell der Gegensätze. Das Topspiel geht am Sonntag in Wiesbaden über die Bühne. Das bringt der 26. Spieltag.

Ernst Middendorp gibt sein Debüt in Meppen, in Osnabrück steigt das Derby gegen Oldenburg.

Der SC Verl begrüßt in Paderborn den abstiegsbedrohten Halleschen FC am Freitagabend. Das angepeilte erste Drittliga-Spiel in der eigenen Arena - vorgesehen war der 25. März gegen Spitzenreiter Elversberg - lässt warten, in dieser Saison wird’s wohl nichts mehr. Der HFC kommt nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen unter dem neuen Coach Sreto Ristic mit breiter Brust, aber ohne den verletzten Kapitän Nietfeld und Landgraf (Gelbsperre). Und das, gegen eines der "strukturiertesten Teams der Liga" (Ristic).

Derby-Zeit in Osnabrück - Duell der Gegensätze beim Middendorp-Comeback

Richtungsweisend wird es am Samstag beim Niedersachsenderby an der Bremer Brücke. Osnabrück will im elften Spiel seit dem 6. November 2022 auch ohne Kunze (Gelbsperre) den zehnten Sieg einfahren und die Aufstiegsränge im Blick behalten, Oldenburg im Spiel eins nach Dario Fossi die Sieglosserie von zuletzt sieben Spielen mit nur zwei Zählern - verbunden mit dem Sturz auf einen Abstiegsplatz - beenden. Das Hinspiel gewann der VfB spektakulär mit 4:3.

Ein Duell "Oben gegen unten" steht auch in Elversberg an, der souveräne Tabellenführer erwartet Schlusslicht Meppen. Während die SVE die erst zweite Saisonniederlage zu verdauen hat, haben die Emsländer nach dem Last-Minute-2:3 im Kellerduell mit Halle reagiert, Stefan Krämer beurlaubt und Trainerfuchs Ernst Middendorp nach Deutschland zurückgeholt.

Auch in Bayreuth steht ein Duell der Gegensätze an, die SpVgg benötigt jeden Punkt im Abstiegskampf, Mannheim hat nach dem 2:1 gegen Elversberg weiter den Aufstieg im Fokus. Waldhof-Coach Christian Neidhart fordert die gleiche Leidenschaft ein, "denn unsere Auswärtsbilanz ist verbesserungswürdig". In der Fremde holte der SV Waldhof nur acht Zähler in zwölf Spielen.

"Einem guten Spiel folgten gefühlt immer drei schlechte", sagte Zwickaus Frick. Gelingen dem Tabellen-18. nach dem 2:1 gegen Verl erstmals in der Saison zwei Dreier am Stück? Die Schwäne müssen nach Köln.

Für Aue gilt es gegen Essen, die Niederlage im Sachsenderby in Dresden zu verdauen. Und 1860 hofft in Duisburg im Spiel zwei unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci, den freien Fall mit nur zwei Zählern aus den vergangenen sechs Partien stoppen zu können.

Ein Topspiel und zweimal formschwach gegen formstark

Der Sonntag hat drei Duelle mit vier Teams der ersten Sieben zu bieten. Das Topspiel steigt in Wiesbaden. Dort empfängt der SVWW den 1. FC Saarbrücken. Die erneute Hollerbach-Gala beendete die Ergebnis-Delle der im Landespokal erfolgreichen Kauczinski-Elf, die den Vorsprung auf die in der Rückrunde massiv schwächelnden Saarländer - nur drei Punkte aus sechs Spielen - auf elf Punkte ausbauen und somit einen Verfolger abschütteln könnte.

Abschütteln lässt sich derzeit Dresden nicht, Dynamo hat sich mit einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen (5/4/0) im oberen Tabellendrittel in Stellung gebracht. Hält die Serie bei Abstiegskandidat BVB II auch ohne den gelb-gesperrten Conteh?

Formschwach gegen formstark heißt es auch in Ingolstadt, wo der nicht aufstiegsberechtigte Tabellenzweite Freiburg II aufkreuzt. Fünf Siege, achtmal ungeschlagen - die Schanzer müssen ohne Innenverteidiger Stevanovic eine ganz harte Nuss knacken.