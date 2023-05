Middendorp bleibt dem SV Meppen in Doppelfunktion erhalten

Der SV Meppen vertraut auch nach dem Abstieg in die Regionalliga Nord auf Trainer Ernst Middendorp. Mehr sogar: Ab der kommenden Saison hat der 64-Jährige auch das neu geschaffene Amt des Sportlichen Leiters inne.

Nach dem 4:1-Sieg gegen Dynamo Dresden hatte es Ernst Middendorp bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Der 64-Jährige bleibt dem SV Meppen auch nach dessen Abstieg in die Regionalliga Nord erhalten und übernimmt neben seiner bisherigen Funktion als Trainer auch das neu geschaffene Amt des Sportlichen Leiters.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Ernst Middendorp einen so kompetenten und erfahrenen Trainer auf diesen Positionen an uns binden können. In den letzten Wochen konnten wir bereits sehr positive Ergebnisse seiner akribischen und engagierten Arbeit sehen", begründete Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann in einer Vereinsmitteilung die Entscheidung zugunsten Middendorps. Der gebürtige Emsländer hatte den SV Meppen Anfang März übernommen, als das Team als Tabellenletzter nach 25 Spielen nur 20 Zähler eingefahren hatte. In den seither absolvierten zwölf Spielen konnte er das Punktkonto auf 37 hochschrauben, den Abstieg aber nicht mehr abwenden.

Middendorps enge Zusammenarbeit mit dem Unterbau entscheidend

"Wir haben gemeinsam erkannt, dass es bei Ernst Middendorp richtig ist, die Positionen des Cheftrainers und Sportlichen Leiters zu vereinen. Mit Ernst haben wir einen ausgewiesenen Fachmann gewonnen, der uns seit seiner Übernahme als Cheftrainer gezeigt hat, wie eng man als Cheftrainer mit den Trainerkollegen aus dem Nachwuchsleistungszentrum zusammenarbeiten kann, um in Zukunft sportlich erfolgreich sein zu können. Seine Disziplin, Philosophie, Leidenschaft und vor allem seine starke Identifikation mit dem SV Meppen und dem Emsland hat uns beeindruckt", hat auch Vorstandssprecher Andreas Kremer warme Worte für Middendorp übrig.

"Der Abstieg aus der 3. Liga ist extrem bitter, gerade wenn man die Entwicklungen der letzten Wochen sieht", meint Middendorp, der daraus jedoch auch Kraft zieht: "Ich habe aber gespürt und gesehen, was beim SV Meppen möglich ist.“ Um die Emsländer optimal für die Viertklassigkeit zu wappnen, plant Middendorp einen "engen fachlichen" Austausch mit den Trainern der U 17 und U 19 sowie der U 23 zu intensivieren. "Diese Vorgehensweise ist für mich entscheidend bei der Einschätzung und Förderung emsländischer Talente. Die Planungen und Entscheidungen für die Regionalligasaison werden jetzt nochmals an Fahrt aufnehmen."