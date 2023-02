Microsoft will Call of Duty auf Nintendo-Konsolen bringen

Neue Entwicklungen in der Activsion-Blizzard-Übernahme von Microsoft. Von einem Nintendo-Deal und einer Anhörung vor europäischen und nationalen Kartell-Behörden.

Eine Partnerschaft mit Nintendo soll nun den Weg ebnen, für die Microsoft-Blizzard-Übernahme. Vor mehr als einem Jahr kündigte der amerikanische Konzern den Kauf von Activision Blizzard an. Ein Deal mit Potenzial für die Geschichtsbücher, würde Microsoft wirklich 68,7 Millionen US-Dollar bezahlen. Das wäre die größte Akquisition der Videospielgeschichte.

In trockenen Tüchern ist das Geschäft noch nicht - ein wesentlicher Streitpunkt ist der Shooter Call of Duty. Durch den Kauf würde sich Microsoft diesen und weitere Marken sichern. Sony sieht darin eine Gefahr: Der US-Konzern könnte Mitbewerber gezielt schwächen - mittels Call-of-Duty-Exklusivität auf Xbox und PC.

Geht es nach den Verkaufszahlen, eine berechtigte Sorge: Die neuste Ausgabe, Call of Duty Modern Warfare 2, belegt auf den PlayStation-Systemen Rang zwei beziehungsweise drei der meistverkauften Spielen 2022. Nur FIFA 23 und GTA 5 auf der Last-Gen-Konsole erzielten bessere Zahlen. Zuletzt reichte die US-Aufsicht eine kartellrechtliche Klage ein. Ihr Kritikpunkt: Weniger Wettbewerb und Auswahl im Falle einer Übernahme.

Langjährige Partnerschaft mit Nintendo

Neuen Schwung in die Entwicklungen bringt nun eine Partnerschaft zwischen Nintendo und Microsoft. Wie letztgenanntes Unternehmen mitteilte, erscheinen die Shooter auf den Plattformen von Nintendo. Zehn Jahre lang soll der Deal andauern. Voraussetzung für das Inkrafttreten ist jedoch, dass Microsoft Besitzer von Activision-Blizzard wird.

Mit der Kooperation soll den kartellrechtlichen Bedenken Wind aus den Segeln genommen werden. "Dies ist nur ein Teil unseres Engagements, Xbox-Spiele und Activision-Titel wie Call of Duty mehr Spielern auf mehr Plattformen zugänglich zu machen", kommentierte Microsoft-Präsident Brad Smith die Kooperation auf Twitter. Eine Wortwahl, die sich vor allem an die Kritik der US-Aufsicht richtet.

Sollte letztlich die Übernahme abgeschlossen werden und Call of Duty auf Nintendos Konsolen erscheinen, bleibt eine Frage: Wie funktioniert das auf der Switch? Modernere Titel laufen auf dieser Konsole lediglich mit 30 FPS, was für Shooter eher ungeeignet ist, denn: Je höher die FPS, desto flüssiger das Spielerlebnis. Möglich jedoch, dass der Deal in die Zukunft und die nächste Nintendokonsole gedacht ist.

Geschlossene Anhörung - öffentlicher Streit

Damit die Partnerschaft und Übernahme greifen, erkläre sich Microsoft heute am 21. Februar vor EU- und nationalen Kartellbehörden in einer geschlossenen Anhörung. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Weiter heißt es, das Unternehmen habe die Anhörung beantragt, nachdem es eine Mitteilung von der Europäischen Kommission erhalten hatte. In der sei vor möglichen wettbewerbswidrigen Auswirkungen durch die Übernahme von Activision-Blizzard gewarnt worden.

Zuletzt entbrannte ein öffentlicher Streit zwischen Sony und Microsoft. Gegenüber "The Verge" erzählte Microsoft-CEO Phil Spencer: "Im Januar haben wir Sony eine unterzeichnete Vereinbarung vorgelegt, die Call of Duty auf der PlayStation mit gleichwertigen Funktionen und Inhalten für mindestens mehrere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus garantiert - ein Angebot, das weit über die üblichen Vereinbarungen der Spieleindustrie hinausgeht."

Für Sony offenbar zu wenig. "Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty nach dem Auslaufen der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony für drei Jahre auf der PlayStation bleiben soll. Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation war ihr Vorschlag in vielerlei Hinsicht unzureichend und berücksichtigte nicht die Auswirkungen auf unsere Spieler", kommentierte PlayStation-CEO Jim Ryan in einem Interview mit "gameindustry": "Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin das beste Call of Duty-Erlebnis haben und Microsofts Vorschlag untergräbt dieses Prinzip."

Nach einem Jahr möchte Microsoft bei der Acitivison-Blizzard-Übernahme Fortschritte erzielen. Mit der neuen Partnerschaft ist aus Sicht des US-Konzerns alles angerichtet. Noch hängt der Deal aber am seidenen Faden.