Mick Schumacher wird Ersatzfahrer bei Mercedes

Mick Schumacher hat ein neues Team in der Formel 1 gefunden. Wenn auch nicht als Hauptfahrer, steht der 23-Jährige als Ersatzpilot für Lewis Hamilton und George Russell bei Mercedes bereit.

Nach dem Aus bei Haas bleibt Mick Schumacher der Formel 1 auch 2023 erhalten. Der 23-Jährige wird Ersatzfahrer bei Mercedes, das teilte das Werksteam am Donnerstag mit. Schumacher wird damit Kollege von Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell.

Schumacher verlässt Ferrari

Sollte einer der beiden verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen verhindert sein, sitzt Schumacher künftig im Cockpit des Silberpfeils. Auch für Mercedes-Kundenteams füllt der Deutsche dann die Reservistenrolle aus. Auf der anderen Seite endet die Zusammenarbeit mit Ferrari. Schumacher verlässt die Fahrerakademie der Scuderia, das ist nun auch offiziell.

Für Schumacher stellt der Wechsel eine große Chance dar. Er lernt eines der besten Autos im Feld kennen und kann von Trainingseinsätzen, Simulationsarbeit und dem höchst professionellen Umfeld in Brackley stark profitieren. "Ich freue mich sehr darüber, als Reservefahrer für 2023 ein Teil des Mercedes-Teams zu sein, und ich werde alles geben, um in diesem sehr wettbewerbsintensiven und professionellen Umfeld zur Performance des Teams beizutragen", wird Schumacher zitiert.

Schumachers Auto von Haas war in seinem Debütjahr 2021 nicht konkurrenzfähig und stets am Ende des Feldes zu finden. 2022 waren nur vereinzelt Mittelfeld-Ergebnisse möglich.

Audi als künftige Option für Schumacher?

Mit Blick auf 2024 strebt Schumacher die Rückkehr als Hauptfahrer eines Teams an. Dabei könnte auch Audi eine entscheidende Rolle spielen: Die Ingolstädter stellen ab 2026 ein Werksteam und kaufen sich zu diesem Zweck schon zuvor beim Traditionsrennstall Sauber ein. Audi will künftig laut eigener Aussage mit einem deutschen Piloten an den Start gehen.