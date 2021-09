Mick Schumacher: Neuer Vertrag? "In den finalen Schritten"

Die über die laufenden Formel-1-Saison noch offene Zukunft von Mick Schumacher bei Haas dürfte sich bald klären.

Auch in der kommenden Saison wohl bei Haas: Mick Schumacher. imago images/Motorsport Images

"Ich glaube, dass wir in den finalen Schritten sind mit dem Team", sagte der 22 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Donnerstag im Fahrerlager von Monza. Die Bestätigung sei noch nicht fertig, aber sie würden daran arbeiten, hatte unmittelbar zuvor Teamchef Günther Steiner gesagt: "Alles geht in die richtige Richtung."

Inwiefern auch das teaminterne Duell nun in eine richtige Richtung geht, wird sich zeigen. In Zandvoort war Mick Schumacher zuletzt von seinem gleichaltrigen russischen Stallkollegen Nikita Masepin beinahe in die Boxenmauer gedrängt worden.

"Wir haben uns teamintern unterhalten", sagte Schumacher, verriet aber keine Details der Zusammenkunft vor dem Großen Preis von Italien: "Es sollte auch teamintern bleiben." Er hoffe aber, "dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die für beide passt". Teamchef Steiner hatte zuvor betont, keine Teamorder ausgeben zu wollen.