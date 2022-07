Mick Schumacher ist "Fahrer des Tages" in Spielberg

Mick Schumacher ist nach seinem bisher besten Karriereergebnis in der Formel 1 zum "Fahrer des Tages" gewählt worden.

Der Haas-Pilot erhielt am Sonntag bei der Online-Abstimmung 24,5 Prozent der Stimmen - und damit deutlich mehr als der Sieger des Großen Preises von Österreich. Für Ferrari-Pilot Charles Leclerc votierten 15,3 Prozent, 10,1 entschieden sich für Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der es im Mercedes hinter Leclerc und Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen (9,6 Prozent) auf Platz drei geschafft hatte.

Der Haas-Pilot raste in Spielberg auf Rang sechs. "Sehr wohl" fühle er sich in diesen Bereichen, sagte er lachend, "noch wohler würde ich mich ganz vorne fühlen." Dieser sechste Platz war aber erstmal das beste Ergebnis seiner jungen Karriere, nur eine Woche nach dem ersten Top-10-Resultat - Schumacher ist jetzt mittendrin in der Formel 1.

Schon beim Sprint am Samstag hatte der 23-jährige Schumacher sich ein bemerkenswertes Duell mit Hamilton geliefert.