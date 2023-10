Michorl: "Bin voll fokussiert auf den LASK"

Nach seiner zwischenzeitlichen Degradierung zum Regionalliga-Kicker durfte Peter Michorl (28) Sonntag seine Bundesliga-Bilanz gegen Altach weiter aufbessern und feierte in seinem 14 Einsatz seinen 10. Sieg gegen die Vorarlberger.

Sascha Horvath gelbgesperrt, Branko Jovicic am Knöchel angeschlagen und Ebrima Darboe nicht fit genug für 90 Minuten: Peter Michorl durfte nach seinen Einsätzen gegen Allerheiligen, St. Anna, Gurten und Wels in der Regionalliga Mitte am Sonntag zur Abwechslung wieder in der Bundesliga für den LASK ran. Und der 28-Jährige machte beim 1:0-Heimsieg der Oberösterreicher gegen SCR Altach als Joker in der letzten halben Stunde durchaus gute Figur.

"Mich hat es gefreut, wieder am Platz stehen zu dürfen und ich glaube, ich habe es auch gerechtfertigt. Ich denke, dass ich der Mannschaft wieder Struktur geben konnte. Ein irrsinnig schönes Gefühl", sagte der nunmehr 188-fache Bundesliga-Spieler auf "Sky Sport Austria".

Michorl findet es "sehr, sehr groß, wie das die Amateure aufgenommen haben". Auch er habe "mit 15 Jahren bei den Austria Amateuren schlucken müssen als ein paar Ältere herunter gekommen sind."

Derzeit laute Michorls Devise "Tag für Tag hart arbeiten, man bekommt immer seine Chance. Ich bin bereit. Ich bin da. Ich bin voll fokussiert auf den LASK". Was im Winter passiert? "Kann ich nicht beinflussen", so Michorl. In der Europa League wird er bis zur Winterpause definitv keine Chance mehr bekommen, denn da haben ihn die Oberösterreicher aus dem 25-Mann-Kader gestrichen.